22h04

Na cozinha, Christine também está a dar voz ao seu pessimismo. A vitória de Joe Biden parece agora mais certa do que nunca para esta mulher que, até abril, trabalhou para uma empresa de distribuição de comida e que, por força do confinamento, abriu falência. “Por este andar, nunca mais vou poder trabalhar no meu ramo”, diz. “Vou ter de ser empregada de mesa o resto da minha vida e, se entrarmos no caminho do socialismo a todo o gás, vamos ser obrigados a viver da terra, a pescar e a caçar para comer.”

Tom não discorda, mas acrescenta: “Esquece lá isso da caça, porque eles vão tirar-nos as armas”.

22h12

Forma-se uma reviravolta. A emissão da da Fox News foca agora nos vários condados da Pensilvânia e, quando veem os contornos do condado de Luzerne, onde se insere Wilkes-Barre, o grupo festeja com estrondo. Kim bate na mesa com uma felicidade furiosa, Christine passa a beber a sua vodka com gosto e Tom grita “estamos a ganhar!”. Ouvindo toda esta comoção, Joelynda sai do seu torpor do outro lado da parede que separa a cozinha da sala e chega a tempo de ouvir que no condado de Lackawanna, onde se inclui Scranton, a cidade-natal de Joe Biden, Donald Trump vai à frente.

“Foi por causa do comício!”, garante Joelynda, referindo-se ao comício de Donald Trump no aeoporto de Scranton e de Wilkes-Barre na véspera. “Eu fui lá e nunca vi nada assim, na televisão não mostram nem metade do que lá se passa e do sentimento patriótico que abunda ali.”