A visitar todos os espaços que compõem o Pavilhão Multiusos de Odivelas, e num cenário mais tranquilo, o vice-almirante sorriu, cumprimentou adolescentes, chegou a dar presentes e até trocou dois dedos de conversa com o DJ. Depois, a promessa que fizera cerca de 20 minutos antes cumprira-se: Henrique Gouveia e Melo ia sair pela porta pela qual tinha entrado.

Enquanto isso, os protestos continuavam. Mais manifestantes se juntavam à entrada do segundo piso do Pavilhão Multiusos de Odivelas — já superavam os 50. Ao mesmo tempo, vários adolescentes tiveram de entrar no centro de vacinação e Débora Martinho confessou ao Observador que se “assustou” com o que viu e também “pelo que disseram”. Nas redes sociais, também chegam relatos que mostram a tentativa dos anti-vacinas de tentarem convencer os jovens dos efeitos prejudiciais da vacina.

Desejaram me morte por querer me vacinar. Hoje em odivelas fui tomar a vacina as 22h.

À porta estavam pessoas a fzr protestos para n vacinarem as pessoas, ao passar a porta do pavilhão uma mulher grita me “mais uma rapariga morta” uma mulher q sabia que eu era menor

hoje em dia,+ — DL (@wtvdanielaa) August 14, 2021

Apesar dos riscos, o vice-almirante não demonstrou ter medo. Novamente em silêncio e acompanhado por três homens vestidos com um traje camuflado — e desta feita já com escolta policial —, o coordenador da task force saiu do centro de vacinação por onde tinha entrado. Os gritos de há uns minutos voltaram a ouvir-se: “Assassino! Genocídio! Devias ter vergonha!”. E os manifestantes seguiram Gouveia e Melo até o carro que o trouxe ao local sempre gritando “assassino!”.

Gouveia e Melo à saída do centro de vacinação de Odivelas, esta noite.

Vídeo: José Carlos Duarte/Observador pic.twitter.com/5J9QUfNk96 — João Porfírio (@porfiriojoao1) August 14, 2021

Com um corpo policial à sua frente, Henrique Gouveia e Melo entrou no carro, mas os ânimos não acalmaram — os manifestantes voltaram à entrada do centro de vacinação de Odivelas. E ficaram por lá a tentar convencer jovens de que não deveriam ser inoculados e distribuindo inclusive panfletos, a que o Observador teve acesso.