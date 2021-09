O evento era aguardado com grande expectativa e há muito comentado nos bastidores sociais-democratas. Paulo Rangel e Miguel Pinto Luz, mais do que previsíveis aliados na disputa interna que se avizinha no PSD, iam estar juntos no jantar-comício de apoio a Marco Pina, candidato social-democrata à Câmara de Odivelas. Os dois chegaram separados à Quinta do Bretão, com largos minutos de diferença entre eles, mas com um discurso perfeitamente alinhado: o futuro da liderança do PSD não era tema para ali chamado.

Primeiro, foi Pinto Luz. “Estou aqui no jantar de encerramento de candidatura de um amigo. Sou presidente da comissão de honra de Marco Pina e é com enorme satisfação que estou aqui em Odivelas, nada mais tenho a acrescentar.”

Depois, Paulo Rangel. “Autárquicas, autárquicas, autárquicas. Nada mais“, cortou o eurodeputado, que se permitiu ainda a duas referências irónicas a Rui Rio. “Estou a apoiar os candidatos do PSD, seguindo, aliás, o apelo do doutor Rui Rio, que quer que todos nos envolvamos a fundo na campanha autárquica. É isso que eu vim aqui fazer. Sou um militante disciplinado.”

Contexto: na véspera do arranque oficial de campanha, com o tem da pré-candidatura de Rangel a ferver, a comissão permanente do PSD, núcleo duro de Rui Rio, enviou uma nota a todos os militantes onde exigia “lealdade e gratidão“. “Não é a altura para conjeturas, nem para debates internos sobre o futuro do PSD”, avisou a direção de Rio.

Mas se era subtileza que Rangel e Pinto Luz esperavam — se é que a esperavam de facto — não foi subtileza que tiveram. Coube a Marco Pina apontar para o enorme paquiderme na sala.

“Paulo Rangel é uma das personalidades que ajudará a reerguer o centro-direita em Portugal. O nosso eurodeputado, que sabe o que é vencer eleições, estamos tão gastos, tão fartos de quem não vença”. Destinatário óbvio: Rui Rio.

Não que seja exatamente verdade: nas três vezes que foi a votos, europeias de 2009, 2014 e 2019, Rangel ganhou a primeira vez e perdeu as duas últimas. Mas com consequências e circunstâncias muito diferentes: em 2009, ajudou a penalizar José Sócrates; em 2014, mesmo perdendo, precipitou a crise interna no PS e o duelo António Costa e António José Seguro; e em 2019, deu a Rui Rio o pretexto perfeito para insistir na tese (que usaria também para justificar a queda de Assunção Cristas) de que uma oposição mais contundente é receita para o insucesso.