Em 2020, ano em que as regras dos exames nacionais se adaptaram à pandemia, houve uma subida generalizada das médias.

Nesse ano, em quatro cursos de Engenharia a média de entrada dos seus quase 400 alunos (382) ficou acima de 19 valores. O empate, no topo, foi a três. A média de 19,13 valores foi igual para os últimos colocados de Engenharia e Gestão Industrial (Faculdade de Engenharia do Porto), de Engenharia Aeroespacial e de Engenharia Física Tecnológica (ambos do Instituto Superior Técnico). À lista somava-se o curso de Bioengenharia da Faculdade de Engenharia do Porto, onde a nota mais baixa de entrada foi de 19,1 valores.

Para evitar um cenário igual ao do ano passado, o Instituto de Avaliação Educativa tentou tornar mais difícil os alunos alcançarem médias tão altas nos exames nacionais, aumentando o número de perguntas obrigatórias. Conseguiu. Só 4.645 estudantes conseguiram ter as duas notas mais elevadas, 19 e 20 valores, quando, no ano anterior, tinham sido 15.550.

Mesmo em relação a 2019 — a última vez que as provas foram feitas com as regras habituais — o número foi mais pequeno. Nessa altura, 8.486 alunos tiveram as duas notas máximas (2.557 conseguiram 20 valores e 5.929 tiraram 19).

A mudança de regras não impediu que o número de candidatos fosse um dos mais elevados dos últimos anos, com 64.004 candidatos, depois de excluídos os que não cumpriam os requisitos. Também o número absoluto de colocados bateu recordes de 30 anos e, depois de 2021, é segundo valor mais alto desde 1989. O mesmo não pode ser dito se olharmos para a percentagem de colocados: só 77% dos alunos que tentaram entrar conseguiram, o valor mais baixo desde 2001 (quando 76,5% dos candidatos ingressaram no ensino superior).

Numa corrida de centésimas, três formações de Medicina sobem a média

No ano em que a primeira faculdade de Medicina privada abre no país, três formações de médicos do ensino público veem as suas médias subir. Com um aumento de 0,5 (de 189,8 pontos para 190,3), o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto continua a ser a formação de médicos com média de entrada mais alta.

Na Faculdade de Medicina de Lisboa a subida é de 0,2, subindo para 183,5 pontos. Por último, o Ciclo Básico de Medicina da Universidade dos Açores (que é finalizado numa das faculdades do continente) aumenta a média 0,3 pontos para 182,8.