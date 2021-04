A nova Superliga, pendurada no financiamento do banco de investimento JP Morgan, acena com uma “mina de ouro” de 10 mil milhões de euros, quando a competição estiver no seu auge. Dinheiro nunca antes visto (ou melhor, nunca antes prometido) na história do futebol para uma única competição — e numa lógica (ainda mais) restrita do que aquela a que a Liga dos Campeões foi habituando os adeptos desde a década de 90.

O ‘jackpot’ é distribuído por um pequeno lote de clubes, que, à semelhança de desportos americanos, ficam com a garantia de não terem de se preocupar com a qualificação – o que será um alívio nomeadamente para o AC Milan (que tem estado arredado destas andanças nos últimos 7 anos) e alguns clubes em Inglaterra (onde a concorrência é feroz) – nem com despromoções.

A receita não só será elevada como previsível para os seis gigantes de Inglaterra (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham), os três clubes dominadores em Espanha (Barcelona, Real Madrid e Atlético Madrid) e os três históricos italianos (Juventus, AC Milan e Inter de Milão).

A estes fundadores da competição deverão juntar-se mais três, mas até ao momento, têm sido sonoras algumas das recusas — que incluem Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e FC Porto. Haverá ainda espaço para outros cinco clubes, mas numa lógica rotativa (um pouco como os assentos temporários do Conselho de Segurança das Nações Unidas).

Que consequências terá a decisão destes clubes? Haverá ou não negociação? Podem os gigantes “rebeldes” ser mesmo expulsos das ligas que sustentam? Que consequências financeiras terá para a Liga dos Campeões, para a UEFA e para os clubes de pequena e média dimensão? São mais as dúvidas do que as certezas. Mas as promessas são muitas, a começar pelos ganhos para os clubes mais ricos.

O bónus de boas-vindas e tudo o resto que o cheque da JP Morgan garante

O cheque é “gordo” logo à partida. A elite fundadora da Superliga deverá repartir entre si 3,5 mil milhões de euros, por via de diferentes receitas, o que dá uma média de 233 milhões de euros a cada. O El País avança, no entanto, que a repartição desse bolo não será igual por todos — haverá 350 milhões para seis clubes; 225 milhões para quatro; 112,5 milhões para outros dois; e, finalmente, sobram 100 milhões para três. Nenhum deste montante estará relacionado com a classificação obtida pelos clubes nos campeonatos nacionais.

Este valor inicial é apelidado pelo Financial Times como um “bónus de boas-vindas”, embora uma fonte próxima da nova competição tenha referido ao jornal britânico que esse cheque deve antes ser encarado como um adiantamento aos clubes (que terá de ser devolvido caso decidam mais tarde abandonar a competição).

Aos 3,5 mil milhões, a Superliga acredita que conseguiria numa primeira fase mais 4 mil milhões de euros em direitos televisivos, dos quais 65% (2,6 mil milhões) para os 15 fundadores, de acordo com o El País.

Outros 20% (800 milhões) seriam repartidos por mérito desportivo e 15% (600 milhões) pela distribuição comercial. Em boa medida, uma parte importante destas duas parcelas remanescentes acabaria na mesma por ficar nos bolsos dos fundadores da competição.