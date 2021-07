Serão necessários vários meses para se conhecer ao certo o número total de vítimas, mas a devastadora onda de calor que nos últimos dias assolou a costa ocidental do Canadá e dos Estados Unidos é já um dos acontecimentos climáticos extremos mais mortíferos dos últimos tempos. As autoridades da província canadiana da Columbia Britânica e dos estados norte-americanos de Washington e Oregon — os três territórios mais afetados pela onda de calor — estão a investigar mais de 800 mortes ocorridas nos últimos dias, incluindo um número anormalmente elevado de mortes súbitas, que se suspeita estarem associadas às temperaturas recorde registadas na última semana.

Caberá agora aos cientistas que se dedicam aos estudos da “atribuição” climática investigar a fundo as causas da onda que levou a pequena vila de Lytton a desaparecer no meio de um incêndio depois de registar 49,6ºC, a temperatura mais elevada alguma vez medida no Canadá (estará na altura de rever a alcunha “Grande Norte Branco” com que o país foi historicamente batizado?), para que possamos perceber em que medida a onda de calor foi um efeito das alterações climáticas. Contudo, numa fase preliminar, os especialistas não têm dúvidas de que fenómenos extremos como a onda de calor do Canadá — mas também os fatais incêndios de 2019/2020 na Austrália, os incêndios de 2017 em Portugal ou as vagas de calor que têm afetado a Europa nos últimos anos — se estão a tornar mais frequentes porque as alterações climáticas estão a criar condições para que eles aconteçam mais vezes do que achávamos possível.

O climatologista Carlos da Câmara, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sublinha que é preciso ter em conta que não há uma, mas múltiplas razões para o problema que agora se vive no Canadá. “É um conjunto de coisas pouco frequentes”, explica ao Observador. “Quando um avião cai, nunca é apenas por uma razão. É por um conjunto de razões raras, que se conjugam e fazem uma tragédia. Quando há apenas um único extremo, a coisa é controlável”, acrescenta. No caso do Canadá, vários fatores confluíram simultaneamente para um cenário de catástrofe, especialmente uma “cúpula de calor” que se formou na região (um fenómeno que o Observador descreveu aqui ao detalhe) e uma das maiores secas da história da região.