A paixão não correspondida, armas brancas e um desfecho trágico. A história do sequestro que acabou com um cidadão alemão abatido pela PSP

Do outro lado, a polícia mostrou já ter conhecimento do caso, dando-lhe apenas uma recomendação: “Não saia de casa, por favor, e mantenha-se afastada da janela e da varanda“. Por esta altura, já estavam junto à vivenda “os meios policiais de serviço, que se encontravam mais próximos do local da ocorrência reportada”, como reporta o comunicado da PSP enviado ao início da manhã desta quinta-feira. E Maria ainda ouviu parte da intervenção policial.

“Baixa a arma, baixa a arma.” Sequestrador feriu um dos moradores e um polícia, mas acabou abatido pela PSP

Quando os elementos da PSP chegaram, segundo o comunicado, foram confrontados “com um sequestro em curso, no interior da habitação, executado por um suspeito de grande porte físico e armado com duas armas brancas“. No interior da casa, numa rua íngreme, o agressor já tinha feito pelo menos um refém que apresentava já “vários ferimentos graves resultantes de cortes por arma branca, infligidos pelo sequestrador”, detalha ainda o comunicado. As circunstâncias em que o sequestro aconteceu e o número exato de pessoas foram feitas reféns ainda não são claros. Certo é que a pessoa que o cidadão alemão atingiu com a faca foi a mesma que trancou num dos quartos da vivenda, confirmou fonte da PJ ao Observador. Desconhece-se, para já, se esta vítima, assistida depois no Hospital São Francisco Xavier e já livre de perigo, seria o companheiro da hóspede por quem o alemão se apaixonou.