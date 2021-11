A paixão segundo Vieira da Silva e Arpad Szenes

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pintores. Apaixonados. Marido e mulher. Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes são o retrato de uma arte maravilhada com o um e o outro. Com eles próprios. Críticos do tempo, espelhos do espaço, cronistas do mundo. Diferentes na capacidade de nos encantarem. Um ser só que se desdobra, se multiplica e nos toca. Assim é “Vieirarpad”, o filme realizado por João Mário Grilo que conta a história dos dois artistas através da sua correspondência. Cartas enviadas um ao outro nos curtos períodos de tempo em que estiveram separados. Lado a lado, numa vida inteira colocada à nossa disposição por um diálogo tão íntimo quanto universal naquela linguagem do amor só ela capaz de aproximar quem parece distante.

É do fim da sua existência que o filme dá início à ação. E dos seus próprios túmulos se levantam para um passeio intenso pelo seu tempo real. Ajudam à sua caracterização “Ma Femme Chamada Bicho”, com realização de José Álvaro de Morais, um filme de 1978, fotografias várias e de vários autores, e a obra pictórica, sobretudo essa, a marcar cada palavra que disseram um ao outro, cada jura, cada declaração, ou cada preocupação sincera.

“Deixei que os objetos falassem por si próprios e procurei entrar no fluxo dos arquivos. Na verdade, nem é bem um filme, é um arquivo em movimento. O que eu fiz foi só isso, dar movimento às coisas”, explica João Mário Grilo. “O método é a intransigência de não querer fazer um documentário típico com voz off explicativa, ou seja, uma narração”, avança. Quadro sim, quadro sim, autoria esbatida, Vieira da Silva e Arpad Szenes crescem enquanto amantes a envelhecerem um amor sempre vivaz que não se deixa esmorecer e muito menos perder fôlego.

“O mais importante foi o tempo da pintura. O tempo da pintura determina tudo o resto”

“Drága. Bichinha” são carícias constantes nessa caminhada a dois que se inicia em Paris, em 1930, com o casamento, ou dois anos antes, com o enamoramento. As primeiras ausências são a de Arpad em Budapeste, em 1932, logo seguida da de Maria Helena em Lisboa. O pintor vai visitar a mãe e resolver em definitivo a sua vida húngara. “Bon vivant”, o artista quer apagar a história que não inclui Vieira da Silva, enquanto esta quer juntá-lo a todas as histórias da sua vida. Em Lisboa convive com familiares e amigos, a mãe sempre por perto. De tudo dá conta a Arpad. E preocupa-se, quer que coma bem, que se agasalhe. Do outro lado, as mesmas inquietações e cuidados. Que trabalhe bem, que descanse.