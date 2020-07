Lisboa é, em si, um privilégio. Trabalhar com vista para o Tejo e a uma curta distância, percorrível a pé, de uma das suas margens uma oportunidade à qual não se resiste. Para Valentim Quaresma, autor com um pé no mundo das artes plásticas, outro do design de moda, mais do que irrecusável, a proposta foi irónica. “Daqui só saio para um atelier com vista para o rio”, vaticinou há meses, quando a residência de dois anos no Palácio da Ajuda se aproximava do fim. Agora, está “viciado” na nova casa e isso nota-se.

Valentim é um dos cinco artistas que atualmente ocupam os dois espaços cedidos pela VIC Properties no empreendimento Prata Riverside Village, na zona do Braço de Prata, em Lisboa. O projeto tem o nome de Lugar da Arte. A ponte entre autores à procura de um teto para trabalhar e a gestora deste condomínio de luxo projetado pelo italiano Renzo Piano, vencedor de um Pritzker em 1998, foi o P’la Arte, movimento cívico criado em plena pandemia. Mais do que diagnosticar necessidades no meio artístico, sobejamente afetado pelas consequências económicas da Covid-19, a plataforma pôs um plano em marcha e o seu principal motor foi, desde o primeiro dia, Carlos Moura-Carvalho.

“O vírus mexeu com tudo e vi muita gente na área das artes sem refeições, sem espaço para trabalhar, sem nada. Talvez os artistas sejam mais sensíveis ou não estejam tão preparados para enfrentar as adversidades, então muitos entraram em parafuso”, explica o jurista, atualmente ao serviço do Ministério da Cultura, ao Observador. Os movimentos cívicos surgiram nas redes sociais ainda durante o confinamento e Carlos, primeiro no SOS Arte e depois no P’la Arte, tomou a dianteira.