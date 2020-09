A Participação do cidadão na era da Covid-19

Em termos gerais, considerou que “o tratamento dos doentes com Covid-19 está a correr bem.” Referiu também os doentes infetados e o acompanhamento dos serviços de saúde. “Também correu bem o conforto ao doente e evitar que os mesmos se desloquem, nomeadamente os doentes crónicos. Com a colaboração dos hospitais e farmácias hospitalares, foi possível que os medicamentos passassem a ser levantados nas farmácias comunitárias. “É desejável que passe a fazer parte do quotidiano de quem tem de usar medicamentos hospitalares.”

Também a renovação das receitas e as consultas não presenciais com o médico ou centro de saúde foram importantes, expressando a importância de colocar o doente no centro do sistema.

“O serviço nacional de saúde foi resiliente, respondeu ao que foi pedido.”

+ José Manuel Boavida – Associação Portuguesa de Diabéticos de Portugal [APDP]

O plano de contingência para a Covid-19 da APDP foi adaptado pelo plano de contingência da gripe A e houve uma receção “absolutamente fantástica” às teleconsultas. Também a linha gratuita de apoio às pessoas com pé diabético foi “um sucesso”, com uma média de 100 chamadas por dia, por vezes, 300 chamadas por dia. Os contactos presenciais foram deixados apenas para emergências. Foram implementadas entregas ao domicílio de medicamentos em todo o país em 24h ou 48h.

“A partir do momento em que se é infetado, a diabetes descompensa e, na grande maioria das vezes, é preciso parar os medicamentos e iniciar a insulina. A prevenção da infeção é o foco e o acompanhamento nos casos em que ela exista”, sublinhou o responsável, que acrescentou que “estamos a adotar um mecanismo suplementar que foi fazer o teste dos anticorpos a todos os funcionários”.

+ Alexandre Guedes da Silva – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla [SPEM]

Desde muito cedo, todo o sistema foi apanhado de surpresa, identificou o responsável da SPEM que encerrou os seus trabalhos bastante cedo. Nas várias delegações, conseguiu dar uma volta de 180 graus à sua abordagem analógica do cuidar. Neste momento, todos os serviços funcionam de forma digital, à excepção do serviço de apoio domiciliário. “Há uma normalidade no dia a dia das pessoas com EM e elas sentem-se informadas e confiantes”, afirmou.

“O risco de virmos a contrair Covid-19 é bastante elevado porque o grau de incerteza sobre a forma de atuação do vírus ainda hoje é desconhecida no que tem que ver com a sua transmissão aérea. O risco vai diminuindo com o aumento da temperatura e a diminuição da humidade relativa. Temos de ter a razoabilidade de ir tomando medidas. “Todos os doentes com EM têm as suas comorbidades mais afetadas do que há dois meses. Ao cancelar as terapias para as quais são elegíveis, vai fazer com que as pessoas se afundem”, alertou, sublinhado ainda a necessidade de um plano de abertura com risco controlado.

Conferência #2 | O regresso à normalidade

Participantes: Ana Sampaio, Presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino [APDI]; Luís Mendão, Presidente do Grupo de Ativistas em Tratamentos [GAT]; Vítor Rodrigues, Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro [LPCC].

Na conferência onde se falou sobre o regresso à normalidade depois de um período de quarentena, em que muitos doentes tiveram de permanecer em casa, sem acesso a consultas presenciais, os nossos convidados abordaram a forma como o Sistema Nacional de Saúde deverá dar resposta aos doentes crónicos durante e após a pandemia. Foram abordados vários temas que estão ligados à Saúde, como a gestão e acesso a cuidados de saúde dos doentes crónicos e, também, as formas de recuperar a confiança dos doentes nas instituições de saúde e de garantir a segurança, depois de uma fase tão instável e frágil como a que vivemos. Falou-se de formas diferentes para incrementar a aposta em novos modelos de cuidados de saúde, nomeadamente através de cuidados de proximidade, domiciliação e telessaúde. Além destes temas tão atuais na nossa sociedade, debateram-se também formas de assegurar a melhoria da comunicação entre instituições, profissionais de saúde, doentes e familiares, bem como modos de os doentes colaborarem na construção de novas ofertas de serviços que tenham por objetivo melhorar a experiência e satisfação das suas necessidades.

Falou-se, de forma transversal, da necessidade de recuperação e reorganização na área da saúde, atribuindo ao doente um papel mais central. Nomeadamente, através da comunicação e troca de informação bilateral entre quem presta e quem recebe cuidados de saúde. Sublinhou-se a importância de salvaguardar a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, acautelando gastos, e abordou-se a necessidade de apoio que as associações têm, no sentido de reformularem serviços e de se adaptarem à fase posterior à pandemia.

+ Ana Sampaio, Presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino [APDI]

Ana Sampaio defendeu que “é preciso um plano de recuperação na área da saúde.” Neste tempo, foi preciso encontrar soluções para processos que vinham a ser adiados e melhorar alguns procedimentos. A medicação passou a ser disponibilizada ao domicílio ou na farmácia mais próxima. As teleconsultas eram muito necessitadas pelos doentes crónicos e rapidamente os hospitais disponibilizaram acesso à Internet dentro dos serviços de internamento dos hospitais. Os hospitais e centros de saúde organizaram-se “rapidamente” e surgiram contactos de e-mail para se conseguir chegar aos médicos. Começaram a existir e-mails disponíveis para remarcação de consultas e exames. Em suma, “está a começar a ser identificada a necessidade de o doente ter um papel central na área da saúde.”

+ Vítor Rodrigues, Presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro [LPCC]

Houve um mês de susto, um de reorganização e um outro de tentativa de retoma”, começou por considerar Vítor Rodrigues. As crises são péssimas mas são alturas ótimas para se fazer algum tipo de reorganização, nomeadamente colocar o cidadão no centro do sistema no binómio procura e oferta de cuidados de saúde.