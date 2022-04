A partir de um mosteiro e por toda a cidade, Coimbra quer dizer-nos que arte é conhecimento

“Interessava-nos muito esta questão do que é que a noite pode significar. E entrámos nesta ideia da noite não como um espaço contrário ao dia, mas um outro momento da nossa vida, que começa agora a ter bastante atenção na antropologia, na economia. Metade da nossa vida acontece durante a noite e ela não era estudada.” Filipa Oliveira fala ainda da politização da noite durante o confinamento – não se podia sair à noite porque havia maior propensão ao contágio –, da eletricidade ligada à ideia do iluminismo e do progresso. “Se calhar, quando deixas de ter tanta luz, consegues aprender a ver as coisas de outra forma. Era isso que nos interessava.”

Poesia do impossível

A imponência do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova é ela própria protagonista central desta mostra de arte contemporânea. As paredes são tão grossas que marcam um dentro e um fora, as janelas com vista para a cidade e para o rio são por vezes tão exíguas que não nos permitem esquecer a nossa condição de clausura, de encarceramento. E o mesmo acontece com as obras que lá estão expostas – são cativas da imponência do espaço. Do corredor central, existente em ambos os pisos, diz-se ter o comprimento da largura do rio Mondego à época (foi construído durante os séculos XVII e XVIII).

É da impossibilidade de comunicação nesse corredor que a artista italiana Elisabetta Benassi tira partido na instalação que criou para o espaço, intitulada “Io vivere vorrei addormentato entro il dolce rumore della vita [I would like to live asleep within the sweet noise of life]”. Em cada uma das pontas, encontra-se uma lâmpada manual, que foi eletrificada pela artista para emitir mensagens em código morse através de sinais de luz. Como metralhadoras dispostas num tripé, estas lâmpadas disparam incessantemente sobre o espaço entre, numa tentativa frustrada de chegarem ao outro lado. As mensagens são um diálogo ficcionado entre o poeta Sandro Penna e Pier Paolo Pasolini, que, além de realizador, escrevia – e escrevia também poesia. Este diálogo foi composto pela própria Benassi a partir de escritos de Pasolini e também de pequenos poemas de Penna – todos alusivos à noite, ao encontro.