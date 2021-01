A pasta verde e a frase escrita na toalha da Portugália que Tino levou ao debate com Marcelo

E é nisso que Vitorino Silva acredita. No voto dos mais jovens, como provam os três amigos sentados umas mesas ao lado. Um deles votará pela primeira vez para eleger um Presidente da República, é de uma aldeia perto de Mação e Vitorino prometeu passar por lá durante a campanha — com a garantia que as regras sanitárias são asseguradas. Os três pediram desculpa por interromper o jantar do candidato, mas não queriam deixar passar a oportunidade de lhe dizer que contava com o voto deles. Um deles, em 2016 contribuiu para a eleição de Marcelo e o terceiro tinha votado em branco, por não se rever em nenhuma das candidaturas apresentadas em 2016. Excluindo o mais novo, os outros dois são votos roubados: um a Marcelo outro à desilusão com a política.

Ainda antes de entrar no carro rumo aos estúdios onde enfrentaria Marcelo, na passadeira detém-se um táxi e lá de dentro mais uns elogios gritados: “Você é que estava preparado para dar cabo dele, gostei muito”. Uns minutos depois e na portaria da receção da RTP — onde tem passado todos os dias, desde segunda-feira — já se brinca com o valor de temperatura que o termómetro indicará esta noite. No dia anterior, Tino tinha usado o valor baixo para mostrar durante o debate que tinha “sangue frio”, na quinta-feira não foi possível fazer a mesma analogia já que o termómetro subiu um pouco, para os 36ºC. Restaram-lhe os trunfos da pasta verde.