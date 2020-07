Brueckner terá alugado a casa no verão após o desaparecimento de Maddie

Um vizinho do terreno alvo das buscas disse à BBC que Brueckner chegou àquela cidade no ano em que Maddie desapareceu e alugou a propriedade durante alguns meses, entre a primavera e o verão. O suspeito ter-lhe-á dito que queria isolar-se no casebre que ali existia, construído numa base de cimento existente no terreno — debaixo do qual, sabe-se agora, havia a cave. O vizinho adiantou ainda que foi de férias em julho de 2007 e quando voltou em Agosto, o casebre já tinha sido demolido e nunca mais viu o homem.

Não se sabe ao certo o que é que Brueckner estava a fazer em Hannover e o porquê de ter alugado estes terrenos e os casebres neles existentes. Durante esse período e nos anos que se seguiram — incluindo aqueles em que o suspeito arrendou a outra propriedade em Braunschweig — terá gerido um quiosque em Hannover, segundo avançam alguns jornais, que detalham também que vivia numa propriedade não muito longe daquela que foi alvo das buscas. No entanto, o jornal Bild escreve que Brueckner disse aos vizinhos que trabalhava numa oficina não muito longe do terreno.

No início de junho deste ano, as autoridades de Portugal, Reino Unido e Alemanha anunciaram que o caso Maddie — a menina britânica que desapareceu em 2007 quando passava férias com os pais no Algarve — tinha um novo suspeito. Tratava-se de Christian Brueckner, de 43 anos, que residiu em Portugal entre 1996 e 2007, e que agora se encontra preso na Alemanha. O registo criminal do alemão conta com, pelo menos, 17 entradas por crimes cometidos ao longo de mais de 16 anos, segundo documentos de tribunais alemães e portugueses consultados pelo Observador. Na altura, as autoridades lançaram um apelo com um número de telefone para conseguirem mais informações sobre dois números de telemóvel portugueses e duas viaturas que seriam usadas pelo suspeito na zona da Praia da Luz.