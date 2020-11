Michael Luna ouve tudo isto com o telemóvel ligado, a fazer um direto na sua página de Facebook. Ao início, começou com a câmara apontada, em cima da cara de Kaoru Wang, que está sem máscara à vista. Depois, com o alongar da conversa, deixa o telemóvel sem foco definido. Pode ser que as quatro pessoas que estão a assistir ao seu vídeo em direto oiçam a sua resposta. “Mas nós temos de falar destas coisas!”, diz. “Achas que são eles que vão fazer alguma coisa por ti? Achas que são eles que vão defender os teus direitos? Os direitos das minorias? Eles?!” A cada “eles” que Michael Luna diz, aponta para o outro lado: apoiantes de Donald Trump, na sua maioria brancos.

Kaoru Wang tem problemas com este “eles” e não o esconde. “Porque é que dizes ‘eles’? Eu sou ‘eles’!”, diz. “Eu também apoio o Donald Trump! Eu sou parte deles. E, já agora, deixa-me dizer-te uma coisa: sabes qual é a minoria que está mais em perigo neste país? Tens ideia de qual é?”, devolve Kaoru Wang. Primeiro, Michael Luna faz um olhar vago perante esta pergunta, depois, contornada a hesitação, responde-lhe: “Todas! Todas as minorias estão em perigo por causa do teu Presidente.”

A resposta de Kaoru Wang sai-lhe pronta: “É o indivíduo. Cada um de nós! Cada um de nós quando está sozinho é a minoria que está mais em perigo neste país, porque querem tirar todas as liberdades individuais a cada um de nós. É isso que vocês querem fazer”.

Michael Luna acusa o toque deste “vocês” e devolve: “Não, vocês é que querem tirar os direitos às minorias”. Também do lado de Kaoru Wang o “vocês” não é bem recebido. “Mas vocês o quê?! Eu sou uma pessoa. Indivíduo! Eu falo por mim!”, responde-lhe.

Michael Luna regressa a uns momentos atrás, à pergunta “Então mas não estavas a dizer que eras um ‘deles’?”. Agora é Kaoru Wang que faz um olhar vago. E, assim que arranja também uma maneira de contorná-lo, responde: “Eu sou eu mesma e sou eles. Sou as duas coisas”. Com isto, vira as costas a Michael Luna, que fica sozinho na grade. Nesta altura, já só duas pessoas assistem ao seu live no Facebook.