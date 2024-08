A portuguesa mais velha de sempre viveu 115 anos. A história de Maria de Jesus, a mulher que resistiu ao tempo

Das memórias da Primeira Guerra Mundial à antipatia por Salazar

D. Carlos I ainda era rei de Portugal quando Maria de Jesus nasceu, a 10 de setembro de 1893, em Urqueira, no concelho de Ourém. Filha de uma mãe solteira e com poucas posses, não foi à escola e começou a trabalhar na agricultura logo aos 12 anos. Segundo o bisneto, Maria de Jesus conservaria até praticamente ao final da vida muitas memórias da sua juventude, sobretudo do tempo da Primeira Guerra Mundial e das aparições de Fátima. “Até aos 112 anos, ela conseguia ir buscar essas histórias. Viveu muito bem, com muita qualidade de vida até ao final”, conta Pedro Miguel Costa, que recorda as muitas conversas que manteve com a bisavó quando a visitava em Tomar.

“Contava-me histórias de quando tinha 18 anos. Quando lhe perguntava como é que era namorar na altura, ela respondia-me: ‘Eu queria era bailar!’ É uma expressão de que me lembro bem”, relata o bisneto, que conta como a bisavó ficou profundamente marcada pela Primeira Guerra Mundial, que começou quando Maria de Jesus tinha 20 anos. “Lembrava-se muito bem dos tempos da fome e do racionamento. Muitas pessoas passaram por isso e para as pessoas que viviam no campo era muito difícil.”

Maria de Jesus guardou também as memórias muito vivas do início das romarias a Fátima. Tinha 23 anos em maio de 1917, quando os três pastorinhos relataram as aparições na Cova da Iria, a menos de 20 quilómetros da aldeia onde Maria de Jesus nasceu. “Lembrava-se de Fátima e de como, logo após a altura do milagre, as pessoas começaram a rumar àquele sítio”, recorda Pedro Miguel Costa. “Contava-me como as pessoas se juntavam, iam pelos campos e se reuniam à volta da azinheira que lá estava, que era o ponto de encontro. Lembrava-se perfeitamente de, a seguir a esses anos de 1917, as pessoas começarem a passar a informação de boca em boca e de se dirigirem ao local, num movimento espontâneo.”