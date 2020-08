A preservação dos oceanos começa na nossa pele

As previsões são ainda menos animadoras: se o ritmo de aquecimento do planeta se mantiver, até 2050 deverão desaparecer 90% dos recifes de corais. E o que é que isto significa? Perdemos um ecossistema vital, o que afetará cerca de 500 milhões de pessoas que dependem dos corais para proteção da costa, alimentação e como fonte de rendimento.

10 coisas que pode fazer para salvar os oceanos ↓ Mostrar ↑ Esconder 1. Poupe energia

Algumas formas de o fazer passam por substituir as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes compactas, preferir as escadas ao elevador e agasalhar-se em vez de recorrer ao aquecedor. 2. Opte por pescado sustentável

Sempre que possível, escolha espécies de peixe que não estejam a ser sobre-exploradas. A pesca não sustentável, conjugada com a perda de habitat, estão a levar à rápida diminuição das populações de peixe em todo o mundo. 3. Corte no plástico

A cada minuto, chega ao mar o equivalente a um camião do lixo cheio de plástico, destruindo habitats e contribuindo para a morte de animais. Reduza o uso de plástico, sobretudo do descartável: use uma garrafa de água reutilizável, prefira os sacos de pano aos de plástico na hora das compras e não use palhinhas. 4. Respeite a praia

Nas suas idas à praia, deixe o local limpo, sem lixo, e respeite a vida selvagem. 5. Seja um consumidor amigo da vida marinha

Há produtos que podem prejudicar os recifes de corais e consequentemente os peixes. Não compre acessórios de coral, acessórios de cabelo feitos a partir de carapaça de tartaruga ou produtos derivados de tubarão. 6. Tem um animal de estimação? Seja um tutor mais “verde”

Na hora de escolher a ração não deixe de ter em consideração a sustentabilidade das espécies marinhas. Não deite a areia de gato pela sanita, pois poderá ter organismos nocivos. 7. Apoie organizações pelos oceanos

Considere a hipótese de doar ou voluntariar-se numa organização nacional. 8. Prefira meios de transporte eco-friendly

O CO2 é um gás com efeito de estufa já bem conhecido, que tem vindo a deixar os oceanos mais ácidos, contribuindo para a perdas dos recifes. Troque o carro pela bicicleta, caminhe ou use os transportes públicos. 9. Escolha um protetor solar sem ingredientes tóxicos

Os protetores solares da Eau Thermale Avène têm uma formulação mais amiga do ambiente, com menos substâncias nocivas aos oceanos e filtros hidrossolúveis (os organismos marinhos não os assimilam tão facilmente).

Aprenda sobre os oceanos e sobre a vida marinha. Saber mais acerca da sua importância é fundamental sair em defesa da sua sustentabilidade.

Protetor solar: não é preciso escolher entre a saúde da pele e o planeta

Não devemos, no entanto, descurar da proteção solar, um gesto cujos benefícios estão mais do que comprovados para a nossa saúde, sobretudo da pele. O problema reside no facto de, especialmente no verão, o aplicarmos na nossa pele e depois seguirmos em direção ao mar, para um mergulho na praia, libertando as tais substâncias prejudiciais aos ecossistemas marinhos. Mas se a escolha do protetor solar pode ter um impacto assim tão significativo, importa saber que há opções que não causam todos estes danos. Na hora da compra, opte pelos produtos que excluem da sua lista de ingredientes a oxibenzona e outros componentes semelhantes. Assim, estará a contribuir para a proteção dos oceanos e a minimizar os danos causados aos corais.

