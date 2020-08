Mário Centeno fez um caminho sinuoso até chegar a governador do Banco de Portugal (BdP). Aliás, faz esta quinta-feira um mês que tomou posse à frente do supervisor. Um jovem ultra-promissor, melhor aluno do ISEG – a quem o BdP pagou um doutoramento em Harvard – deu por si, mais de uma década de serviço ao banco depois, a ser rejeitado para o cargo de economista-chefe depois de ter vencido o respetivo concurso (num processo que envenenaria para sempre a relação com Carlos Costa). Pelo meio, nessa “primeira vida” de Centeno no Banco de Portugal, fez alianças cruciais, conquistou “ódios viscerais” e é acusado pelos críticos de “criar ruído” junto da troika, enquanto decorria o programa de ajustamento. “Já estava a fazer política”, diz um desses críticos – certo é que seria a passagem pela política que, mais tarde, o levaria ao topo.

Poucas semanas antes do verão “quente” de 2013, marcado pela saída de Vítor Gaspar do Ministério das Finanças e do episódio da saída “irrevogável” de Paulo Portas, a economista-chefe do Banco de Portugal, Ana Cristina Leal, deixou esse lugar vago para ir para a Caixa Geral de Depósitos. Quando esta diretora sai, ficaram na liderança do Departamento de Estudos Económicos os seus dois diretores-adjuntos, Nuno Alves e Mário Centeno.

Nesses anos, Centeno, que era adjunto desde 2004, passou em grande medida a dar a cara pelo departamento, como uma espécie de diretor-interino não-oficial. Era mais velho e mais sénior do que Nuno Alves, que “era um magnífico ‘carregador de pianos’, enquanto Centeno se assumia como uma espécie de solista”, diz quem acompanhou de forma próxima o trajeto do novo governador e o trabalho que foi sendo desenvolvido naqueles anos.

Centeno “era introvertido, mas uma excelente cabeça para os temas da Economia”, recorda uma outra fonte, que foi muitos anos seu superior hierárquico no BdP. E outra pessoa, que trabalhou de forma muito próxima com os dois economistas, resume: “eram muito diferentes mas muito complementares, uma equipa de sonho”. Nuno Alves tornou-se entretanto (em 2018) o diretor do Departamento de Estudos Económicos, lugar onde ainda permanece.

O “ruído” que Centeno fazia com a troika (aos olhos de Gaspar)

Nem todas as pessoas com quem o Observador falou, porém, são tão elogiosas assim, quando se lhes pergunta sobre essa primeira “encarnação” de Centeno no BdP. E uma das histórias que mais frequentemente lhe são “coladas” está ligada ao facto de que uma das responsabilidades de Centeno era ter reuniões com os representantes da troika para falar sobre as projeções macroeconómicas que sustentavam as “promessas” trimestrais do Governo à troika. O diretor-adjunto do BdP ia a essas reuniões acompanhado por Ricardo Mourinho Félix, outro ex-ISEG que Centeno conheceu já no Banco de Portugal e que acabaria, mais tarde, por levar consigo para o governo (e que era uma das pessoas do banco com quem mais se relacionava mais no dia a dia).

Ainda no tempo de Vítor Gaspar, recorda fonte próxima, tornou-se “óbvio” aos olhos do ex-ministro das Finanças e da sua equipa que nessas reuniões entre a troika e o Banco de Portugal eram severamente colocadas em causa as projeções económicas que o governo transmitia aos credores externos: alertando os representantes da troika para os cenários adversos e os riscos negativos das previsões do governo e dos próprios credores internacionais, designadamente no que diz respeito ao impacto que as medidas de austeridade iriam provocar na economia.

Numa dessas missões regulares, recorda a mesma fonte, surgiu um “exame” que acabou por se tornar num dos mais delicados daqueles anos – e tudo porque os economistas do BdP, Centeno e Mourinho Félix, “puseram em causa as projeções do Governo, perante a troika, e esse exame só pôde ser fechado na condição de Portugal apresentar um conjunto de medidas suplementares para o caso de correr mal – tudo por causa do ‘ruído’ que eles tinham feito, como se quisessem que isto corresse mal”.