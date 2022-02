A "princesa", a IPSS do tio e o marido que fugiu do tribunal. O caso dos ex-gestores acusados de desviar 184 mil euros da Supercoop

A última sessão do julgamento, em que a procuradora do Ministério Público garantiu não ter dúvidas de que os arguidos deviam “ser condenados pela prática em coautoria dos três crimes” e defendeu “pena de prisão efetiva” para ambos, viria a acontecer dois dias depois. Como já tinha acontecido nas audiências anteriores, sem Gil Duarte da Silva sentado no banco dos réus. A leitura do acórdão de sentença está marcada para as 10h30 do dia 18 de fevereiro.

O mais provável, diz ao Observador fonte próxima do processo, é que Gil Duarte da Silva tenha fugido para França, onde não apenas nasceu, mas estavam os pais emigrados, e tem também passado temporadas desde que, a 12 de março de 2017, foi destituído da Supercoop e impedido de voltar a entrar nas instalações da IPSS. Fundada em 2010 por José Francisco Caixinha, tio e padrinho da ex-mulher, a partir das raízes da cooperativa de distribuição de produtos alimentares estabelecida em 1978 com o mesmo nome, a Supercoop detém desde então a creche e jardim de infância Superninho, na zona de Parceiros, desde a abertura um dos estabelecimentos mais procurados da cidade, com lotação sempre esgotada e fila de espera para a admissão.

A nova vida dos arguidos: ela está na mesma turma que o filho, ele trabalha na construção em França

Licenciado em Educação Básica com mestrado de professor de 1.º ciclo, Gil Duarte da Silva foi contratado em outubro de 2012, pela então mulher, como técnico superior de educação. Até 2015, no Superninho, foi responsável por atividades extra-curriculares como iniciação à informática, ginástica, iniciação ao inglês e música; depois disso assumiu funções de maior relevo: foi nomeado vogal do conselho de administração. Nos últimos meses, no país onde nasceu e viveu os primeiros anos de vida, revelou ao técnico da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais responsável pela redação do seu Relatório Social, também apenso ao processo, foi fazendo trabalhos pontuais na construção civil, pagos à razão de 100 euros por dia.

O plano, já na altura em que foi entrevistado (o relatório, a que o Observador teve acesso, tem data de 3 de janeiro de 2022), era mudar-se definitivamente para lá, mas para tentar trabalhar como professor — era por isso que estaria, algures naquele país (recusou dar a localização exata), a ter aulas numa escola, para “atualizar” os seus “conhecimentos da língua francesa”, explicou também ao técnico.