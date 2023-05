Entre a última convenção que juntou os bloquistas, no Porto, em 2021, o mundo político girou e mudou muito; mas o universo de figuras do Bloco não fez o mesmo. A lista de pessoas a quem é preciso prestar atenção nesta convenção mantém-se essencialmente igual, embora várias dessas figuras ganhem novos estatutos: Catarina Martins o de ex-líder (que vai continuar bem ativa politicamente), Mariana Mortágua o de provável nova líder (com um grande caderno de encargos pela frente), e Pedro Soares o de líder da alternativa (embora chegue à convenção com divisões internas por resolver).

Se tudo tivesse corrido bem ao Bloco nas últimas eleições, outros nomes estariam agora mais bem colocados e com maior projeção mediática (os candidatos a deputados Bruno Maia e Leonor Rosas, por exemplo, são nomes que o partido quer promover). Mas o grupo parlamentar encolheu e entre as figuras de proa continuam a destacar-se os deputados que restam, alguns dos principais dirigentes e os fundadores do partido.

Ainda assim, nos corredores do Bloco garante-se que a convenção trará renovação: a ideia da moção A, de Mariana Mortágua, mais bem posicionada para vencer, passa por misturar continuidade com caras novas nas listas aos órgãos bloquistas (Mesa Nacional e comissão de direitos), devendo isso passar por dar destaque a rostos de movimentos a que o Bloco quer estar ligado (LGBT, antirracista ou pela Habitação).

