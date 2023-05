A realidade do Golfe em Portugal e a democratização da modalidade

Naquilo que é a democratização da modalidade, sente que o caminho a percorrer ainda é longo?

A democratização da modalidade em Portugal é hoje uma realidade. Um exemplo muito pragmático deste facto é o Golfe estar entre as 10 modalidades com mais praticantes federados no nosso país. A questão prende-se com a perceção errada que o Golfe ainda hoje apresenta no nosso país.

Hoje, a prática do Golfe pode ter um custo semelhante à mensalidade de um ginásio e mais baixo do que muitas outras modalidades ditas “democráticas”. Temos inúmeros exemplos de quotas de clubes/campos de golfe nacionais na casa dos 40 a 50€/mês.

Evidentemente que há campos que apresentam preços proibitivos para a maioria dos portugueses, mas existem alternativas muito competitivas. Tal como escolhemos a um restaurante, um carro ou compramos um determinado equipamento, no mercado há inúmeras alternativas a preços muito distintos. A realidade do Golfe nacional não é diferente.

Nos últimos anos temos dados passos decisivos na mudança desta perceção, mas temos ainda um longo caminho por fazer.

Quanto ao futuro, quais são as perspetivas, os desejos? Que objetivos ainda ficam por cumprir?

Crescer. Desenvolver a modalidade. Apresentar aos portugueses uma modalidade desportiva que pode transformar, para melhor, as suas vidas.

Envolver mais mulheres pode ser determinante para o crescimento da modalidade pelo papel social que têm. O Golfe permite passar tempo de qualidade com a família e amigos em plena natureza. É verdadeiramente uma modalidade que junta em campo crianças e adultos. Dos 8 aos 88 anos, ou mais.

Do ponto de vista da saúde, em particular da saúde mental e física, é recomendado por inúmeros médicos especialistas. A prática regular do Golfe, comprovadamente, ajuda a prevenir os riscos de depressão, ansiedade e demência.

Na Suécia, um conhecido estudo revelou que um golfista vive em média mais 5 anos que um não golfista. Não será esta uma proposta de valor relevante?

Seguramente, o obstáculo mais difícil de ultrapassar será a perceção existente sobre o Golfe na nossa sociedade. Sabemos bem que a mudança de uma ideia ou de um conceito na mente de um ser humano é e será sempre um enorme desafio. Naturalmente, entre os portugueses não será uma exceção. Este é o nosso desafio diário e o nosso compromisso.