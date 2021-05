A resiliência na Saúde em tempos de pandemia

O último ano tem sido dos mais exigentes das nossas vidas. E se aquando dos primeiros ecos sobre infetados por um desconhecido vírus na longínqua China alguém dissesse que, entretanto, seriam ceifadas, até hoje, perto de três milhões de vidas em todo o mundo, poucos acreditariam.

Mas o devastador facto é que a Covid-19 se transformou num autêntico pesadelo, especialmente para os profissionais de saúde, desde médicos a enfermeiros, sem esquecer farmacêuticos e tantos outros profissionais que prestam cuidados de saúde dia após dia, que estiveram, e continuam a estar, na linha da frente de uma guerra sem tréguas.

Para homenagear essas mulheres e homens que nunca baixaram os braços, a Astellas, em parceria com a Ordem dos Médicos, apresenta “Primeira Linha – As Histórias de Quem Vive e Convive com a Pandemia Covid-19” (ver caixa Relatos de coragem), um livro com testemunhos de profissionais de saúde que têm ajudado a lidar com este estranho presente, mas numa perspetiva de um compromisso futuro em que se exige uma melhor preparação e mais recursos face à indesejada ameaça de um qualquer vírus.

Verdadeiro exercício que reflete a pandemia, "Primeira Linha – As Histórias de Quem Vive e Convive com a Pandemia Covid-19" é um livro que dá voz a quem devemos as nossas vidas, médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde mais ou menos anónimos que lutaram, e lutam, em nome de uma causa comum: a nossa saúde. Ao todo, são 155 relatos francos, emotivos e corajosos, mas também exigentes e que realçam a noção de que todos podemos contribuir para um futuro melhor, mais saudável, protegido.

A título de exemplo, falámos com quatro desses protagonistas que, de forma honesta e direta, confessam como a pandemia mudou as suas vidas e como é estar nas fileiras de um bravo exército cujas maiores armas são a dedicação, entrega e profissionalismo incondicionais.

Espírito de união

Os primeiros meses de 2021 foram particularmente difíceis, principalmente pelo crescimento avassalador da pandemia. André Weigert, médico nefrologista do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, recorda esses momentos como “uma sensação terrível, de uma ameaça invisível sem fuga. Mas, felizmente, graças a uma incrível capacidade de adaptação de todos os profissionais de saúde, conseguimos ‘fintar’ o vírus e parar o tsunami que se tornou a Covid-19”.

Apesar de sublinhar as dificuldades desse período, André Weigert não esquece o que se viveu na chamada primeira vaga: “uma fase de incógnita total, com enorme receio e incerteza, em que ninguém sabia como as coisas iriam evoluir, para mais com os ecos de colapso hospitalar que chegavam de Itália e Espanha, países melhor preparados do que nós em termos de estruturas de saúde na globalidade. Dadas as incertezas, fomos mesmo obrigados a interromper parcialmente a atividade de transplantação renal durante um período da primeira vaga. Contudo, tivemos o privilégio de realizar um duplo transplante cardíaco e renal no dia de Páscoa de 2020, algo que foi apontado pelo Sr. Secretário de Estado da Saúde, Dr. Lacerda Sales, como um sucesso e prova da competência do próprio SNS. Retomámos a atividade de transplantação em julho mas, no princípio de 2021, com o aumento exponencial de infeções, tivemos novamente de interromper transitoriamente a atividade de transplantação renal. Felizmente todos os doentes sob hemodiálise e diálise peritoneal foram vacinados e atualmente a atividade de transplantação está normalizada”.

Também a nível pessoal, esta pandemia tem deixado marcas profundas e exigido elevada resiliência, confessa o especialista. “Tanto eu como a minha mulher somos médicos e isso exigiu uma extraordinária capacidade de adaptação para podermos tomar conta de um filho pequeno. Trabalhávamos em espelho, alternando trabalho presencial com teletrabalho, um desafio que felizmente conseguimos superar graças a uma completa revolução de paradigma de atendimento a doentes. Em tempo recorde, conseguiram-se assegurar os cuidados a partir de casa, por chamada telefónica, telemedicina ou e-mail, evitando deslocações ao hospital e um eventual contágio”, explica o médico nefrologista, acrescentando que “outro aspeto fundamental para o sucesso do esquema de telemedicina compreensiva implementado no HSC foi a adaptação imediata dos Serviços Farmacêuticos, iniciando a entrega ao domicilio dos medicamentos imunossupressores, essenciais à preservação dos transplantes renais e cardíacos”.