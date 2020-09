Como afirma o historiador britânico Tom Gallagher, “o efeito de contágio que a guerra em Espanha poderia ter tido sobre Portugal ficou demonstrado a 9 de Setembro, quando eclodiram motins a bordo de dois dos maiores navios de guerra portugueses, o Dão e o Afonso de Albuquerque, atracados no estuário de o rio Tejo. Os amotinados pretendiam conduzir os navios até um porto espanhol e juntar-se aos republicanos [da Frente Popular]. No entanto, o governo fora alertado antes que os navios pudessem chegar a águas abertas. Os navios amotinados tiveram que navegar ao alcance dos canhões das fortificações que protegiam o interior da foz do rio. Salazar ordenou que os navios fossem destruídos, se necessário, para evitar o sucesso da rebelião. Sobre eles caiu um intenso bombardeamento e o Dão encalhou depois de perder o controlo.”

O relato de Gallagher reflecte a clássica abordagem à Revolta dos Marinheiros de 7-8 de Setembro de 1936 e a narrativa resume sucintamente o que de facto aconteceu. Contudo, na superficialidade da fast History que caracteriza os nossos tempos, nem sempre as narrativas dos episódios revolucionários dessa época nos chegam tão desprendidas de maculação ideológica. Bem pelo contrário; quem como eu consultar a Wikipédia sobre o tema (acedida a 11 de Agosto de 2020) pode ler coisas como estas: “Poucos sabem que Salazar evitou a rebelião matando ele próprio os comunistas”. Creio que os comentários são dispensáveis: nem a revolta foi evitada nem Salazar matou os amotinados. O melhor é mesmo ver o que se passou na realidade com a acção revolucionária dos comunistas. Tentando tirar partido da convulsão da Guerra Civil de Espanha (GCE), o Partido Comunista Português (PCP), por meio da sua organização clandestina na nossa Marinha de Guerra (ORA — Organização Revolucionária da Armada), esteve de facto na génese da revolta.

Talvez por estarem forçosamente encerrados num navio, sujeitos a uma disciplina rígida, os marinheiros sentem a distinção de classes de uma forma mais tangível do que outros militares. A propaganda revolucionária sempre se aproveitou desse facto, vendo nas Marinhas terreno fértil para testar as suas teorias de “luta de classes” e as subsequentes acções subversivas. Acresce que na Marinha portuguesa existia uma particular tradição revolucionária. No século XX, as organizações radicais da Armada estiveram presentes em quase todos os acontecimentos revolucionários mais significativos dos anos vinte e trinta. A sua participação na revolta republicana de 5 de Outubro de 1910 e no sangrento golpe de 14 de Maio de 1915, bem como em todas as explosões revolucionárias outubristas, foi bem significativa.

A icónica rebelião épica de 1905 do couraçado Potyomkin (Потëмкин em russo, geralmente transliterado para Potemkin) estava, sem dúvida, na mente dos cabecilhas da Revolta, juntamente com a sedição ocorrida em dois navios franceses em 19 de Abril de 1919 no Mar Negro. Mais perto de nós no tempo (1933), o motim (comunista ao que tudo indicava) no navio de guerra holandês De Zeven Provinciën, nas águas da sua colónia indonésia, também alimentou seguramente o imaginário radical.

Os velhos comités de marinheiros, ligados à Carbonária ou às facções anarco-sindicalistas, estavam agora a ser substituídos por células clandestinas pertencentes ao Partido Comunista Português (PCP), a secção local da Komintern. Para melhor cumprir os seus objetivos, o PCP tinha criado em 1932 a ORA, com alguma autonomia operacional, o que lhe permitia poder contar com elementos não formalmente filiados no Partido. Em Junho de 1934, a organização clandestina começara a publicar o jornal O Marinheiro Vermelho, como órgão das células clandestinas do Partido Comunista Português (secção portuguesa da Internacional Comunista) na Armada. Sob a orientação política de Alberto Araújo, o marinheiro Manuel Guedes liderou o cometimento. O jornal teve uma penetração significativa, gozando de alguma circulação entre marinheiros e suboficiais, com largas centenas de exemplares distribuídos. Como recorda o membro da ORA, José Barata, o último sobrevivente da Revolta, “não fora por acaso que o secretário-geral do PCP, Bento Gonçalves, tinha afirmado no VII Congresso da Komintern [em Moscovo] que 20% dos militantes do Partido eram marinheiros”.

As tensas condições políticas internacionais, com um cenário definido pela Grande Depressão e o surgimento de partidos anticomunistas musculados um pouco por toda a parte, incentivaram o apelo do labor revolucionário tanto para intelectuais como por militantes da classe trabalhadora. E a estratégia comunista traçada pelo VII Congresso da Komintern, realizado no verão de 1935, ao endossar oficialmente as “Frentes Populares contra o fascismo” deu-lhe um grande estímulo. A nova política preconizava que os partidos comunistas procurassem formar uma “plataforma política de Frente Popular com todos os partidos que se opunham ao fascismo”, não se restringindo a uma frente única com os partidos de cariz operário.

Sob o impulso da nova doutrina operacional, o número de membros da ORA foi aumentando gradualmente mas esse crescimento, sem a capacidade de enquadramento exigida, acabou por ter o efeito contraproducente de facilitar a infiltração da Polícia, que, por meio de uma razoável teia de informadores, manteve uma estreita vigilância sobre a organização. No final de 1935, Manuel Guedes e Oliver Branco Bártolo, membros da comissão operacional da ORA, foram detidos pela Polícia (PVDE), que prendeu igualmente cerca de trinta marinheiros suspeitos de envolvimento nas actividades subversivas da ORA. Foi um duro golpe e fez com que a ORA perdesse força organizacional, o que o PCP tentou superar estabelecendo uma nova direcção constituída por Fernando Vicente e João Faria Borda. Com a momentânea perda de gestão, a publicação d’O Marinheiro Vermelho foi interrompida, para retornar apenas em Janeiro de 1936.

Nos primórdios da GCE, o aviso de primeira-classe Afonso de Albuquerque fora enviado aos portos da costa sul e oriental da Península para recolher eventuais refugiados. A 25 de Agosto de 1936, às 17h10, o seu Comandante recebeu um radiograma cifrado (n.º 53), ordenando-lhe que “Logo chegar Douro Afonso de Albuquerque ir Valencia recolher refugiados e informações voltar Alicante receber refugiados tenha Douro regressar a Lisboa via Málaga onde recolhe refugiados e informações. Não demorar portos mais de 24 horas. GABINETEMAR”. Nestas condições, apenas alguns marinheiros tinham permissão para desembarcar, e mesmo assim sem tempo para grandes confraternizações com os camaradas locais.