A maior prova disso foram as diferenças entre as convenções republicanas de 2016 e de 2020. Há quatro anos, apesar de algumas ausências de peso (Bush pai e Bush filho, à altura os únicos ex-presidentes republicanos vivos) houve ainda assim espaço para discursos dissonantes de Donald Trump, que foram prontamente vaiados por serem “Never Trumpers” — epíteto que descreve um republicano que “nunca” será a favor de Donald Trump. Este ano, o filme foi outro — com a lista de oradores célebres a ir quase exclusivamente da categoria de pessoas que trabalharam com Donald Trump na Casa Branca e pessoas que têm o apelido Trump. Nalguns casos, como o de Ivanka Trump, as duas categorias aplicam-se.

O campo dos Never Trumpers dentro do Partido Republicano parecia arruinado e vetado ao esquecimento. Até que, nestas eleições, voltaram em força.

À procura de um só espectador

A lista de grupos de republicanos e conservadores investidos em garantir que Donald Trump não chega a um segundo mandato é grande.

Um dos mais conhecidos é o projecto Republican Voters Against Trump (RVAT, Eleitores Republicanos Contra Trump, em português), onde pessoas que votaram em 2016 explicam porque não voltarão a fazê-lo em 2020. O RVAT é gerido por Sarah Longwell, estratega republicana que é também a publisher do The Bulwark, site que se tornou num ponto de encontro para Never Trumpers e que é dirigido por Bill Kristol, antigo chefe de gabinete do ex-vice-Presidente Dan Quayle, número dois de George H. W. Bush. Por falar em Bush, mas em George W. Bush, há ainda um grupo que junta mais de 200 antigos altos funcionários da administração daquele Presidente Republicano (o nome, 43 Alumni, surge por ele ter sido o 43.º Presidente dos EUA) e que agora apoiam Joe Biden declarada e abertamente — à semelhança de um grupo que junta mais de 70 personalidades do meio da segurança nacional dos EUA, todos republicanos, chamado A Project of Defending Democracy Together (Projeto Pela Defesa Conjunta da Democracia, em português). E há até os que trabalharam com Donald Trump — incluindo Anthony Scaramucci, que foi porta-voz de Donald Trump durante 10 dias mais do que preenchidos e acidentados, e que agora está na super PAC (grupo de apoio político e angariação de fundos) Right Side, que está contra Donald Trump.

Há um grupo de republicanos contra Donald Trump que se tem notabilizado mais do que qualquer outro: o Lincoln Project. Porquê este? Porque, ao contrário dos restantes, o Presidente dos EUA já demonstrou que ele lhe faz mossa — o que muitas vezes passa por quebrar o 11.º Mandamento de Ronald Reagan.

O Lincoln Project foi criado por quatro homens conhecidos há décadas nos círculos republicanos de Washington: Rick Wilson, Steve Schmidt, John Weaver e George Conway. Todos somados, os currículos destes homens têm colaborações próximas com republicanos como os dois Bush que chegaram a Presidente e também John McCain. Nenhum tem ligações a Donald Trump — a não ser, por via indireta, George Conway, que é casado com Kellyanne Conway, a conselheira do Presidente dos EUA que se demitiu no final de agosto por questões familiares.

Mas, mesmo sem ligações a Donald Trump, o objetivo do Lincoln Project parece ser o de derrotar o Presidente dos EUA, chegando onde poucos conseguem: a sua cabeça.