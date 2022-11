Não diz ditados como Jerónimo mas usa “expressões popularuchas”, pelas quais pede desculpa. Admite estar mais confortável nos bastidores, “a empurrar e não a arrastar” o partido, do que sob os holofotes da liderança. E não foge à linha do PCP, mas suaviza explicações sobre as posições mais polémicas do partido, “compreendendo” as “dúvidas” que possam surgir. Em quatro dias como secretário-geral, Paulo Raimundo já deu três entrevistas em que tenta posicionar-se como um homem discreto, dialogante e uma espécie de trabalhador comum, que ganha pouco e está aflito com a subida dos juros dos créditos à habitação, para se ligar aos trabalhadores e pessoas comuns também.

Quanto à Rússia não há novidades substanciais, mas nuances discursivas e “compreensão” quanto a quem não percebe a posição do partido; quanto aos falhanços do PCP, culpas para dentro, “safanões” à própria organização do partido e até uma porta aberta ao regresso dos “renovadores”.

Raimundo traz, assim, um estilo próprio que era desconhecido e algumas nuances no discurso e no estilo, que para já estão a agradar ao partido — nos bastidores do PCP, vê-se com satisfação a forma como está a tentar ligar-se à opinião pública. “Uma demonstração de como a franqueza e a verdade podem ser desarmantes”, comentava João Ferreira, no Twitter, em reação a uma das entrevistas. Os próximos tempos dirão se o eleitorado concorda.

A Rússia atiçada e a “dificuldade” em perceber o PCP

