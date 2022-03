A saída forçada, a entrada hesitante e o amigo que assustou. Como se fizeram as mudanças no Governo

Outras fontes apontam para o perfil da governante no Conselho de Ministros, que teria trazido alguns dissabores: contestatária, sem medo de “dizer que não” e de comprar discussões com os colegas – incluindo com o próprio primeiro-ministro ou com o ministro das Finanças, João Leão, para reclamar verbas para a sua área. Há um socialista que a descreve, em conversa com o Observador, como “do melhor no Conselho de Ministros, sem ser submissa“.

De resto, a expectativa no PS – e a vontade que é apontada a Leitão – era que continuasse no Governo e até mudasse de pasta para um ministério de peso: o da Justiça, que Francisca Van Dunem já tinha anunciado que quereria abandonar. Terá mesmo feito saber isso a António Costa que tinha, no entanto, outros planos inclusive para ela mesma.

Sem convite para o Governo, nada feito: Leitão não só não aceitou liderar a bancada – que será assumida pelo, em tempos, segurista Eurico Brilhante Dias – como fez uma declaração à Lusa em que a tal “irritação” era cristalina. “Não faria sentido aceitar esse convite”, explicava a ministra cessante. “A principal razão, a principalíssima razão, é considerar que o meu perfil é mais executivo, é nesse perfil que seria mais útil ao partido e ao governo”.

A notícia caiu com estrondo no PS e basta olhar para a biografia política recente da governante para perceber porquê: Leitão era tida como um ativo valorizado por Costa, depois de ter sido promovida de secretária de Estado de Educação a ministra; foi escolhida duas vezes seguidas como cabeça de lista por Santarém e faz parte do secretariado nacional do PS — desde 2018, altura em que Costa chamou nomes da nova geração socialista para se juntarem à sua equipa também no partido.

A oferta da liderança da bancada acabou por ser vista como uma espécie de prémio de consolação. E a ministra apenas ficou com parte das funções que cabiam à ex-líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, mas fora do Parlamento: vai assumir o lugar de comentadora no programa Princípio da Incerteza (antigo Circulatura do Quadrado), na CNN Portugal.

O convite que Ana Catarina “não podia recusar”

E é precisamente sobre a entrada de Ana Catarina Mendes no Governo que reside, de resto, boa parte das conversas de bastidores no PS neste momento de rescaldo. A expectativa, da parte da própria como do resto do partido, era antiga: desde que assumiu o lugar de secretária-geral adjunta do PS, nos tempos da “geringonça”, e herdou a liderança da bancada parlamentar de Carlos César, em 2019, que se esperava nas hostes do PS que viesse a ter a oportunidade de integrar um Governo – sobretudo à medida que os outros nomes falados para a sucessão de António Costa subiam a esse patamar.

Com Pedro Nuno Santos a agarrar a pesada pasta das Infraestruturas e Habitação, Mariana Vieira da Silva a ser promovida à posição ainda mais reforçada de número dois no Governo, e Fernando Medina a conseguir a pasta das Finanças mesmo depois da derrota na Câmara de Lisboa, a dúvida reside agora no peso político que Ana Catarina Mendes pode conseguir com a pasta dos Assuntos Parlamentares, no contexto da maioria absoluta, tendo um caminho mais estreito para deixar marca quando não há tanto que passe por ali como passava quando se tratava apenas de uma Secretaria de Estado e não de um Ministério.

É uma das dirigentes nos mais relevantes cargos do PS que ficam, assim, com uma tarefa de risco; outro caso é o de José Luís Carneiro, até agora secretário-geral adjunto, que assumirá a difícil pasta da Administração Interna depois de, ao que o Observador apurou, pelo menos dois socialistas terem sido sondados para o cargo, um deles terá sido Duarte Cordeiro, que acabou no Ambiente, e o outro, apontam alguns socialistas, terá sido Manuel Pizarro, o líder do PS-Porto (e rival de Carneiro no distrito).