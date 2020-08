Em Espanha, depois da tempestade veio a bonança. Após três meses com um número de novos casos diários de infeção pelo novo coronavírus na ordem dos milhares, o mês de junho trouxe uma acalmia que Portugal invejava, já quem com o surto de Lisboa e Vale do Tejo passou a ter mais contágios por dia do que os espanhóis. Era como se a Covid-19 tivesse dado tréguas a um país que chegou a lamentar a morte de quase mil pessoas num só dia.

Mas não deu. A partir de meados do mês passado vieram os ‘brotes’, com vários surtos em diversas regiões no país, e o número de novos casos de infeção pelo novo coronavírus voltou a subir para os quatro dígitos. As mortes continuaram por muito tempo a roçar o zero — a maior parte dos novos infetados eram jovens e, por isso, pessoas com menos probabilidade de pertencerem aos grupos de risco e muito menos mortalidade —, mas só na terça-feira foram registadas 26 vítimas num só dia. O fantasma da segunda vaga parecia ter chegado. E a Covid-19 ameaçava novamente com força os nossos vizinhos do lado.

Não são caso único. Do outro lado do mundo, na Austrália, após um outono controlado, os números dispararam em flecha. O gráfico que desenha a evolução de novos casos diários de Covid-19 no país não parece dar margem para dúvidas: há um pico entre março e abril, outro a partir de meados de junho até agora e, pelo meio, um vale onde se chegaram a registar apenas cinco novos contágios em 24 horas. Tem havido dias em que se identificaram mais novos casos de infeção do que quando a epidemia entrou na Austrália. Terá ela voltado?

Perante a dúvida, o governo australiano decidiu assumir que a segunda vaga chegou ao país e, por isso, implementou medidas de contenção como o recolher obrigatório. Outros países tomaram decisões semelhantes: as Filipinas e o Japão vivem um panorama parecido; Croácia, Roménia e Albânia, que tinham passado mais ou menos sem problemas pelo início da pandemia, assistem agora a um aumento de casos; França e Países Baixos veem-se com um gráfico em subida contínua e admitem também a existência da segunda vaga.

O que é a segunda vaga? Depende de a quem perguntar

Pasi Penttinen, especialista em imunização do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), “evitaria usar a dicotomia de primeira e segunda onda”: “Estamos no meio da primeira onda na Europa e globalmente. Só vimos declínios [no número de casos] na Europa, por causa das medidas de distanciamento físico. O vírus não mudou a dinâmica. No momento em que relaxarmos essas medidas, vão criar-se oportunidades para o vírus se espalhar novamente”, respondeu ele ao Observador.