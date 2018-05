A segurança nunca é demais

O seguro de vida para o crédito habitação e o seguro de casa (imóvel e recheio), não são a mesma coisa. Conheça as diferenças entre eles e saiba de que forma se complementam.

Se lhe fizerem algumas perguntas sobre as coberturas e exclusões dos seguros que tem contratados, será que consegue responder? Regra geral, os seguros continuam a ser uma matéria que a maioria das pessoas não domina. Muitas vezes, contratamo-los porque é obrigatório, mas não perdemos tempo a descodificar as dezenas de linhas com informação, ou não lhes damos a devida atenção.

A questão que se coloca é a seguinte: já que está a pagar, e que está a adquirir algo que é suposto garantir-lhe proteção – a si e aos seus bens -, não deveria querer saber mais sobre este assunto?

Vejamos os seguros relacionados com a sua casa. O seguro de vida para o crédito à habitação, o seguro de casa, habitualmente designado por multirriscos, que cobre o imóvel ou o recheio, ou ambos, são todos eles produtos referentes a uma casa, mas cada um cumpre uma função distinta.

. Seguro de Vida. Quando associado ao crédito à habitação, protege a dívida referente ao empréstimo. Se acontecer a pessoa ficar inválida ou morrer, o banco recebe o montante do seguro, igual ao capital em dívida ao banco nessa altura. Apenas é utilizado em caso de invalidez ou morte, não tendo qualquer relação direta com a casa. Ou seja, se houver um acidente com a casa – como um incêndio – esta não está protegida com este seguro. O seguro de vida associado ao crédito à habitação é um requisito dos bancos para concederem um empréstimo para compra de casa, mas o titular do crédito não é obrigado a contratar o seguro junto do seu banco. Pode fazê-lo em qualquer seguradora, se for mais vantajoso para si.

. Seguro de Casa – Imóvel. Além do seguro obrigatório de incêndio para os imóveis em propriedade horizontal, é frequente os proprietários de imóveis optarem por contratar um seguro mais abrangente, que cubra os riscos relacionados com a própria casa. O seguro habitação oferece um conjunto de coberturas de danos no imóvel, podendo também incluir uma cobertura de responsabilidade civil. Tem normalmente um conjunto de coberturas pré-determinadas, sendo possível adicionar outras coberturas complementares.

. Seguro de Casa – Recheio. Como o nome indica, protege o recheio da casa, ou seja, as “coisas” que temos dentro de casa, desde eletrodomésticos, a roupas, mobiliário, jóias e outros bens, desde que não façam parte da própria estrutura da casa.

São seguros distintos e complementares. Contratar um destes produtos não dispensa a contratação dos outros porque cada um deles tem especificidades próprias. Por exemplo, o teto e o soalho são cobertos pelo seguro de imóvel, mas o frigorífico e o faqueiro de prata são cobertos pelo seguro de recheio.

É verdade que existem certas garantias que são uma “cortesia” por parte das companhias de seguros. É o caso da responsabilidade civil familiar, que pode vir incluída no seguro de recheio como um add on.

Os seguros mais económicos são menos completos?

Por vezes, ainda há uma certa tendência para desconfiar daquilo que é mais barato. Nesta área, um seguro que é mais em conta não tem de ser pior do que os outros, que são mais caros. A qualidade do seguro mais acessível está garantida, até porque os seguros em Portugal têm uma base genérica verificada pelo regulador, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF). Não podem nunca ter garantias “a menos”. O que podem é oferecer add on’s, ou coberturas adicionais. Também nunca é demais lembrar que, a qualquer momento, pode mudar de seguradora, se encontrar outra que lhe ofereça iguais ou melhores condições.

A simulação deve ser o ponto de partida para garantir que faz uma boa escolha. Simular um seguro online não levará mais do que 3 minutos.

Menos papéis, por favor

Há coisas que não têm preço. O tempo é uma delas. Não há ninguém que goste de perder tempo com burocracias, e é por isso que já existem seguradoras que oferecem um serviço marcado pela conveniência e pela rapidez, e isto não é válido apenas na hora de fazer o seguro. Hoje, consegue simular e contratar um seguro auto, casa, saúde ou vida, sem papeladas, sem precisar de sair do computador, e em poucos minutos. E melhor: já pode fazer a gestão dos pagamentos e recibos dos seguros, consultar apólices e outros documentos, pedir informações ou participar um sinistro através de uma aplicação no smartphone, sem necessidade de deslocações ou chamadas telefónicas em que fica a ouvir música tempo sem fim até ser atendido.

Simular para acertar na escolha

A simulação deve ser o ponto de partida para garantir que faz uma boa escolha. Simular um seguro online não levará mais do que 3 minutos. Não só poderá comparar valores, como também as coberturas de cada produto, para que então escolha o que melhor se adequa ao seu caso e aos seus interesses. Não se esqueça de que deve sempre consultar a descrição completa de cada cobertura, fazendo o Download das Condições Gerais e Especiais do produto que pretende comprar.

Imóvel e recheio: diferenças nas coberturas

Como já vimos, as proteções do imóvel e do recheio são coberturas diferentes. É certo que existem alguns aspetos que estão genericamente garantidos em ambos os seguros (depende das companhias): danos graves (incêndio, raio e explosão, fenómenos da natureza, danos por água, choque e impacto de veículos terrestres, queda de aeronaves, derrame acidental de óleo, atos de vandalismo e de grevistas); furto ou roubo; danos menores (quebra ou queda de objetos, danos estéticos ou por fumo ou calor, riscos elétricos, demolição e remoção de escombros); assistência ao domicílio e proteção jurídica. Também ambos os seguros podem oferecer cobertura de responsabilidade civil ao proprietário, inquilino ou ocupante.

O Seguro Casa adequa-se ao imóvel e/ou ao recheio e pode ser contratado por proprietários, senhorios ou inquilinos, para a primeira ou segunda habitação.

Idem para a cobertura de responsabilidade civil familiar do segurado e do seu agregado familiar (incluindo crianças), pode a mesma estar disponível, cobrindo danos provocados a terceiros no âmbito da sua vida privada. Pode igualmente garantir os danos provocados a terceiros pelos empregados domésticos enquanto ao seu serviço e no exercício das suas funções.

Existem outras diferenças de um seguro para o outro ao nível do apoio ao sinistro e ao nível das coberturas opcionais. A cobertura de danos por fenómenos sísmicos é uma opção em ambos os produtos.

A casa será, para a generalidade das famílias, o bem material mais precioso que têm na vida. Protegê-la é importante, porque nunca se sabe quando um imprevisto bate à porta. Aquilo que precisa de saber é que não tem de gastar muito dinheiro para “segurar” a casa, por dentro e por fora. O Seguro Casa adequa-se ao imóvel e/ou ao recheio e pode ser contratado por proprietários, senhorios ou inquilinos, para a primeira ou segunda habitação. E se juntar na mesma seguradora todos os seus seguros conseguirá condições especiais. Simule e veja com os seus próprios olhos quanto lhe custará ter um sono mais descansado. Há coisas que não têm preço. A paz de espírito é uma delas.

