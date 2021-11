A semana em que Marcelo vai baralhar todas as contas à direita

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando, na quinta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa falar ao país para anunciar a data das próximas legislativas, as placas tectónicas do planeta PSD vão, necessariamente, colidir. Se o Presidente da República marcar eleições para meados de janeiro, hipoteca, muito provavelmente, as hipóteses de Paulo Rangel. Se Marcelo atirar as eleições para o final de janeiro, como parece ser essa a sua intenção, esvaziará parte da argumentação de Rui Rio, que ainda vai lutando pelo adiamento das diretas no PSD. Aconteça o que acontecer, a decisão do Presidente nunca terá um efeito neutro — e pode virar definitivamente o jogo social-democrata.

No domingo, quando falou aos jornalistas pela primeira vez desde o chumbo do Orçamento do Estado e foi confrontado com as várias referências recentes de Rui Rio à urgência de antecipar as legislativas, Marcelo deixou um recado claro a Rui Rio. “Sinto-me pressionado ao longo do mandato legitimamente em várias circunstâncias por quem pretende uma coisa ou outra. O problema não é estar pressionado, porque a função de quem pressiona é pressionar, é estar acima das pressões“.

É fácil antecipar o alcance das palavras do Chefe de Estado. Nos últimos dias, a direção do PSD tem pressionado Marcelo a marcar eleições o quanto antes, de preferência até 16 de janeiro. Na passada quinta-feira, o Observador dava conta de como Rio estava em rota de colisão com o Presidente da República e de como a direção do PSD temia aquilo a que chamava um frete a Paulo Rangel.

Na sexta-feira, em entrevista à SIC, Rio foi mais longe do que nunca e disse claramente que se Marcelo marcasse eleições para o final de janeiro, ao arrepio de tudo o que dissera publicamente, seria a prova provada de que estaria a escolher o lado de Paulo Rangel. De resto, o líder do PSD não tem deixado esquecer as declarações iniciais de Marcelo, que sempre defendeu, mesmo quando o chumbo do Orçamento era uma hipótese meramente académica, eleições antecipadas o mais cedo o possível — e o mais cedo possível não é favorável ao calendário de Rangel.

Os dois, Marcelo e Rio, estiveram juntos em Belém, no sábado, num encontro relâmpago — apesar de ser o líder do maior partido da oposição, a audiência com o presidente do PSD foi a mais rápida do dia e o ambiente no interior da sala foi descrito ao Observador como tendo sido “tenso“.

Dois dias depois, Isabel Meirelles, vice-presidente do PSD, acusava Marcelo de ter disparado um “projétil a partir de Belém”, colocando em toda a sua carga o ingrediente mais nocivo do ser humano, o ódio, o ódio visceral a Rui Rio”. Acontece que, tal como o Observador escreveu, o Presidente da República não estará particularmente convencido com os argumentos da direção do PSD. Marcelo, aliás, estará mais inclinado a marcar eleições a 30 de janeiro ou, no limite, a 6 de fevereiro. Uma como outra data não servem os propósitos estratégicos de Rui Rio — e podem inclinar de forma decisiva a balança social-democrata.

Como o calendário de Marcelo pode implodir estratégia de Rio

Há um dado inequívoco: quanto mais curto for o calendário nacional, mais força interna terá Rui Rio para anular a téorica vantagem de Paulo Rangel junto das estruturas do partido. De resto, numa semana que será decisiva para o futuro do PSD, o líder social-democrata vai jogando em vários tabuleiros.

Primeiro: se Marcelo marcar eleições para 16 de janeiro, mais argumentos terá Rui Rio para tentar convencer os conselheiros nacionais a adiarem as eleições diretas no partido. Quando o chumbo do Orçamento do Estado era ainda um cenário hipotético, a direção do PSD tentou suspender as diretas no partido, mas acabou derrotada de forma expressiva no Conselho Nacional. Se Marcelo escolher a data sugerida pela direção do PSD (e por outros seis partidos, incluindo o PS), a pressão sobre os conselheiros nacionais do PSD para que invertam as suas posições iniciais vai ser muito maior.

A esta distância, no entanto, não é previsível que os equilíbrios internos do Conselho Nacional do PSD se tenham alterado a favor de Rui Rio. Mas, quando entrar na reunião do órgão máximo do partido entre congressos, no sábado, o líder social-democrata já saberá a data escolhida por Marcelo.

Se lhe for favorável, Rio fará de tudo para dramatizar e tentar forçar mais uma vez o adiamento das eleições internas — de resto, esta segunda-feira, a direção social-democrata enviou uma carta aos militantes do partido, a que o Observador teve acesso, para defender, mais uma vez, uma reflexão sobre o adiamento das internas. E este foi só o começo de uma semana de alta tensão no partido.

Em segundo lugar, e mesmo que não consiga maioria no Conselho Nacional para adiar as diretas, se as eleições legislativas forem até 16 de janeiro, Rio ficará com uma vantagem decisiva face a Rangel. Como o Observador já foi explicando, se as legislativas forem nessa data, e de acordo com a lei eleitoral, o PSD teria de entregar as listas de candidatos a deputados até 6 de dezembro, dois dias depois das diretas do partido, agendadas para 4 de dezembro.

Por outras palavras: com eleições legislativas a 16 de janeiro, Paulo Rangel não teria manifestamente oportunidade de conduzir o processo eleitoral, o que poderia enfraquecer de forma determinante a sua candidatura à liderança do PSD.

Em terceiro lugar, além da mera mercearia partidária (quem está com quem, quem controla ou não as listas de deputados), o presidente do PSD vai jogando com outro fator: o da estabilidade. Rio está há quatro anos à frente do partido, já foi testado em várias eleições, já enfrentou uma vez António Costa, tem equipa pronta e programa preparado para ir a votos. Com um calendário mais curto, o líder social-democrata tenderá a piscar o olho aos militantes mais conservadores: para quê arriscar numa solução nunca experimentada (Paulo Rangel), se há uma aposta segura chamada Rui Rio? A direção social-democrata entende que a resposta favorece o incumbente.