Quanto tempo demora a avaliação do pedido de patente?

Entre a data do pedido de patente e a data da publicação, que serve apenas para se perceber que inovação está em causa, são necessários 18 meses — período que pode ser antecipado se for esse o desejo de quem faz o pedido de concessão da patente. Mas considerando que a confirmação dos primeiros casos de infeção com SARS-CoV-2 só chegou no início de 2020, esses 18 meses ainda não passaram — logo, a publicação também não foi feita. Exceto no caso russo, já referido, em que as patentes foram concedidas num prazo recorde de dois meses.

A publicação do pedido de patente ao fim dos 18 meses “serve apenas para informar terceiros sobre o conteúdo”, diz Remédio Marques. Sendo estes terceiros potenciais competidores que podem assim tentar influenciar os avaliadores a não concederem a patente se conseguirem demonstrar que a inovação apresentada não é novidade e que este poderia facilmente ter sido recriada por outro especialista da área. Por isso, só ao fim de três ou quatro anos é que haverá uma decisão final sobre a concessão ou não da patente. Depois, os direitos de patente são válidos por 20 anos desde o momento do pedido (que pode acontecer 10 anos antes do produto estar efetivamente no mercado).

Quanto tempo seria preciso para levantar os direitos de patente (ou do pedido de patente)?

Cada vacina ou medicamento terá não um pedido de patente ou patente concedida, mas vários, que dizem respeito aos vários momentos de desenvolvimento da tecnologia ou do produto — podem chegar aos 10 ou 20 pedidos de patente, por exemplo. Depois, os pedidos de patente têm de ser apresentados em cada um dos países onde o inventor deseje ver garantidos os seus direitos.

A negociação com as empresas detentoras dos direitos de patente de forma a suspender os mesmos de forma temporária pode levar meses, diz Remédio Marques, que aponta como prazo razoável seis meses. Quando está em causa o interesse público, o acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio recomenda 30 dias, mas o mesmo acordo também prevê que em situações de emergência a consulta prévia possa ser dispensada. A identificação e análise de todas as patentes que têm de ser levantadas para tornar possível fabricar o produto, nos casos de licença obrigatória, pode assim fazer-se em poucos dias, diz o académico.