Deixo um agradecimento particular ao Rui Rocha, que deixa agora a presidência da Iniciativa Liberal. O teu exemplo no espírito de serviço, de responsabilidade e desprendimento continuarão a ser um exemplo para o nosso partido . (…) E há uma figura comum a todos os ex-presidentes. Esteve à frente da secretaria-geral durante 7 anos, organizou a grande maioria das convenções, esteve em todas as reuniões. O Miguel Rangel foi mais do que um secretário-geral, foi um dos garantes da estabilidade da Iniciativa Liberal e um dos grandes promotores do seu crescimento e da sua evolução para um partido profissional. Sem Miguel Rangel, a Iniciativa Liberal não estaria ainda neste patamar e por isso eu não posso deixar de agradecer a quem tudo deu a este partido nos últimos 7 anos. Muito obrigada, Miguel. Puseste as tuas qualidades ao serviço do partido, agora o país vai ter a oportunidade de conhecer a fundo essas qualidades.

Na hora da despedida, havia destaque para duas: Rui Rocha e Miguel Rangel. A presidente da IL não se esqueceu do antecessor, fez-lhe o devido agradecimento — elogioso até. Porém soou a curto quando comparado com o adeus que fez logo de seguida a Miguel Rangel, até aqui secretário-geral — com direito a fotografia na tela e tudo. Mariana Leitão desdobrou-se em palavras para um dos homens fortes da IL dos últimos anos. Não faltou nada, fica só sublinhada a diferença de tratamento — talvez o número de anos no órgão da direção justifique os diferentes tratamentos.

Esta Convenção marca o início de uma nova etapa. Uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora. Porque os nossos adversários não estão aqui . Estão no regime instalado. Estão na máquina que eterniza a estagnação.

Rui Rocha tinha tentado cenarizar exatamente o mesmo quando chegou a líder: os inimigos estão lá fora e é preciso focar o partido nessa batalha. Ou, como disse no discurso de despedida, transformar as mensagens dos chats em artigos de opinião. Mariana Leitão, que já tinha levado para a Comissão Executiva ex-desalinhados, procura essa união e não quis que passasse em branco no discurso que a entroniza líder da IL. No resultado em si, a tentativa não teve grande sucesso, já que, mesmo sem oposição, conseguiu praticamente a mesma percentagem de Rocha e os quase 30% de opositores mantêm-se.

Portugal não vai mudar com remendos . Não vai crescer com mais programas públicos, subsídios temporários ou promessas de boas intenções. O país só mudará quando tivermos a coragem de fazer o que é estrutural: reformar profundamente o Estado e libertar o mercado de trabalho. Tudo começa com a reforma do Estado. Um Estado que custa demasiado, faz demasiado e faz demasiadas vezes mal.

A reforma do Estado está definida como uma das prioridades de Mariana Leitão, que destacou o tema e sublinhou a necessidade de “coragem” para avançar em termos estruturais. Com o peso do Estado a ser considerado demasiado, a líder liberal entende que “sobrecarrega os contribuintes, que desincentiva quem trabalha e inibe quem investe”. O mote mantém-se o mesmo de sempre: a IL pretende um Estado mais pequeno, mais leve e mais ágil. A presidente liberal até considera que “sem essa reforma, nenhuma outra terá sucesso”.

Hoje, em Portugal, contratar é um risco, despedir é um pesadelo, crescer é uma dor de cabeça. As leis laborais continuam rígidas , antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada. Um mercado de trabalho livre, verdadeiramente livre não significa menos oportunidades mas muito mais oportunidades!

Fica clara mais uma prioridade que a IL Mariana Leitão vai ter a defesa acérrima do mercado de trabalho livre. Para os liberais, é fundamental continuar a mostrar que é possível haver “contratos mais flexíveis” e ajustados a cada realidade. Além disso, Leitão assinalou como fundamental acabar com determinados “estigmas”, desde logo do trabalho por conta própria e do trabalho remoto, mas também a relevância por haver uma confiança nas pessoas.

E ainda esta semana, o país teve mais um sinal que a tão prometida mudança afinal não passou de marketing político . No debate do Estado da Nação, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reforçou, mais uma vez, que a AD, por si, não será capaz de trazer quaisquer reformas ou mudança para o país. Chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa .

Uma das cartas que Mariana Leitão trazia para jogar na sua primeira intervenção era a da colagem de estilo de Luís Montenegro a António Costa, aproveitando as medidas mais recentes apresentadas pelo primeiro-ministro. Enumerou-as: “Subsídios, “cheques disto e daquilo”, promessas vagas de investimento público – tudo menos reformas estruturais”. Não precisou de lembrar cada um dos bónus – porque estão frescos na memória – que os últimos governos de Costa deram a pensionistas no final do ano, fosse com intuitos eleitorais (mais ou menos velados) ou com o objetivo de distribuir dinheiro nos últimos meses do ano, para não acabar com um excedente demasiado volumoso. Aconteceu com a meia pensão no final de 2022 e o suplemento extraordinário de outubro de 2023. Trataram-se de pagamentos únicos, não significando aumentos permanentes das pensões, num modelo semelhante àquele a que agora recorre Luís Montenegro com o seu suplemento extraordinário para pensionistas, que chegará em setembro deste ano – o mês anterior às autárquicas. A comparação atinge Montenegro em dois flancos: o da diferença para o Governo socialista que tem tentado afirmar, mas também o de um primeiro-ministro reformador.

Luís Montenegro diz que quer governar ao centro . Está no seu direito. Mas quanto mais o centro for sinónimo de imobilismo, mais força ganharão as soluções extremistas. Se mais e mais moderados são derrotados pelo mundo fora, é porque muitos deles cruzaram os braços e insistiram na estabilidade sem rumo. Enquanto os portugueses não virem um rumo, um caminho para um país melhor, continuarão a apostar mais no extremismo. A história dos últimos anos devia bastar para aviso.

Os avisos de Mariana Leitão foram sobre vários temas, mas recuperou um dos assuntos que decidiu levar à Convenção, sem o referir: Chega. O alerta de que o Governo, enquanto continuar a “governar ao centro” — e isso significar “imobilismo” —, vai estar a contribuir para que as soluções extremistas cresçam. Usa uma imagem internacional para mostrar que não é um fenómeno português e que o “cruzar” de braços não será uma solução para travar os extremistas. Dedica-se a explicar que se vivem tempos “perigosos e difíceis” em que o extremismo “cresce por todo o lado” e em que o há um “panorama internacional protecionista, hostil e cada vez mais fechado”.

A Iniciativa Liberal quer um país ousado. (…) Nascemos para desafiar o sistema . Não para nos acomodarmos a ele. Nascemos da convicção inabalável de que o mérito deve ser recompensado, que a responsabilidade individual é um valor civilizacional e que a liberdade não é um adereço retórico – é uma exigência política concreta

Mariana Leitão quer contrariar a ideia de que “não há alternativa” por ter a certeza que existe e que essa alternativa é o partido que agora lidera. E, como tem vindo a ser normal desde que se candidatou ao cargo, mostra que quer recuperar a irreverência e rasgo do partido, crente na ideia de que a IL nasceu com convicções inabaláveis, que precisa de ser radical para não ser mais um partido igual aos outros. A líder liberal foi insistindo que a IL não chegou aqui “apenas por discordar dos outros”, mas porque tem uma “visão alternativa para o país”. E concluiu que, para isso, precisa mesmo de cumprir um desígnio para o qual nasceu: desafiar o sistema.

Não vamos ceder ao medo, ao conformismo ou ao consenso podre”.

O radicalismo que quer cunhar nesta nova fase do partido vai exigir “coragem”, disse a líder até por oposição à cópia que vê de Costa em Montenegro na incapacidade de reformar. Um contraponto que pretende ir fazendo com uma linha mais ativa do seu partido, que exortou neste discurso a não ceder “ao medo” ou ao “consenso podre”. A IL não é relevante para a governação, foi ultrapassada pelo Chega que tem estado numa relação mais estreita com a AD. Mas a nova líder não quer um partido atemorizado com essa irrelevância e muito menos a estabelecer acordos a martelo com Montenegro para se afirmar no espaço político.