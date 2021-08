Segundo as informações públicas partilhadas pela Casa Branca, Boris Johnson foi o primeiro aliado com quem Biden falou, três dias depois do início da retirada caótica e da derrocada do governo afegão. E fê-lo porque o primeiro-ministro britânico é, este ano, o líder do G7. Não foi por nenhuma questão de alinhamento estratégico ou sequer cortesia. Com a chanceler alemã só falou no dia seguinte.

Se Donald Trump insultou os europeus, Biden ignorou-os. O anterior presidente disse publicamente que a Alemanha estava no bolso da Rússia, considerou a NATO obsoleta, que a Europa era um inimigo em matéria de política comercial e, segundo relatos confidenciais, terá mesmo chamado estúpida a Angela Merkel, em conversas telefónicas entre os dois. Joe Biden não fez nada disso. Assim que foi eleito declarou que a América estava de volta e escolheu a Europa como destino da sua primeira viagem ao estrangeiro, mas o reforço dos laços transatlânticos ficou-se por aí. Na hora de decidir executar a decisão de saída do Afeganistão, alterando apenas ligeiramente o calendário que Trump tinha acordado, fê-lo sem perguntar aos aliados ou sequer coordenar-se com eles.

Ian Bremmer, o influente director do Eurasia Group, considerou que “a decisão de como e quando partir foi tomada unilateralmente pelos americanos, e não é assim que se tratam os aliados”. O Secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, tentou ser eufemístico, sem grande sucesso: “Entrámos juntos, ajustámos a nossa presença juntos e agora partimos juntos, após consultas entre todos os 30 aliados,” afirmou. Mas também reconheceu que “a decisão dos EUA, é claro, moldou ou criou as condições para a decisão da NATO”. Estamos conversados sobre quão partilhada foi a resolução de partir. Como, de resto, é amplamente reconhecido.

Lord George Robertson, o britânico que era secretário-geral da NATO precisamente quando foi accionado o artigo 5.º, considerou que “o princípio de ‘entrar juntos, sair juntos’ parece ter sido abandonado tanto por Donald Trump quanto por Joe Biden”. Lord Peter Ricketts, ex-conselheiro de segurança nacional do Reino Unido, confirma. “Parece que a NATO foi completamente dominada pelas decisões unilaterais americanas. Em primeiro lugar, a decisão de Trump de começar a falar com os Talibãs sobre a saída e, em seguida, a decisão de Biden de definir um calendário”, disse por estes dias ao Financial Times.

Há um mês, Joe Biden dizia que não havia qualquer hipótese de vermos cenas de pessoas a serem retiradas de helicóptero da embaixada americana em Cabul, como em 1975 em Saigão. Afinal, foi exactamente isso que aconteceu. Agora, em entrevista a George Stephanopoulos da ABC News, o presidente americano diz: “A ideia de que era possível sair sem caos (…) não sei como é que isso aconteceria”. Um dos dois Joe Bidens mentiu descaradamente. Aos americanos, aos aliados e aos afegãos.