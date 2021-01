A última chamada dos doentes infetados que não sabem se vão sobreviver

O doente que percebeu que ia morrer quando recebeu a visita da mulher

Além das chamadas de despedida, há visitas de despedida em casos absolutamente excepcionais nas enfermarias, se o diretor de serviço e o chefe de enfermagem autorizarem e entenderem que essa visita não põe em risco a pessoa que vai entrar, nem causa perturbação no funcionamento.

"Abre-se a exceção quando se percebe que a evolução do doente vai ser desfavorável e tem uma perspetiva muito reduzida. Infelizmente temos tido várias excepções para familiares que vêm cá despedir-se, porque temos tido alguns óbitos", lamenta Sandra Braz, a coordenadora da Unidade de Internamento de Contingência de Infeção Viral Emergente, dedicada aos doentes Covid.

Estas visitas excepcionais levantam o problema da reação do próprio doente, que até esse momento pode não estar assim tão consciente das reduzidas probabilidades de sobreviver ao vírus. "Já tive uma situação assim", admite Sandra Braz, recordando o caso de um doente oncológico que estava infetado. "Resisti muito a deixar entrar a visita, porque percebi que o doente ia dar conta de que o desfecho ia ser desfavorável. Não acedi ao pedido no primeiro dia, quis falar com a família para perceber como o doente ia receber aquela visita. Para a família foi a melhor decisão. Não sei se foi a melhor decisão para o doente, porque tenho a convicção de que ele percebeu que o desfecho ia ser esse quando viu a mulher cá. Estava ainda muito agarrado à perspetiva de que ia sair daqui e o facto de ver alguém da família a entrar era igual a: 'Eu já não vou sair daqui.' Não são decisões fáceis, de maneira nenhuma. Por isso é que resisti tanto." O doente morreu pouco depois, na sequência do cancro e não do vírus.

As visitas de despedida têm de ser preparadas nos dias anteriores em conversas com os visitantes e com o doente. Há situações em que a família não está em condições psicológicas para fazer esta despedida e prefere enviar um padre. Também já houve médicos dos doentes a pedirem para os visitar. E uma senhora que já tinha visitado o marido internado e perguntou se podia vê-lo uma segunda vez no dia em que completavam 45 anos de casados — foi autorizada.

Os familiares são recebidos à entrada, ensinam-nos a vestir os equipamentos de proteção e depois guiam-nos até à enfermaria onde está o doente, normalmente acompanhado por mais três doentes, pelo que a privacidade é reduzida. "São momentos muito difíceis, muito duros. Nem é preciso pôr limite de tempo. Não se consegue estar muito tempo ali dentro ao pé de um familiar gravemente doente, que sabemos que está a chegar ao fim da vida", justifica Sandra Braz. Todos os doentes que receberam visitas ou já morreram, ou ainda estão nos Cuidados Intensivos. Todos menos um doente, que pediu para receber uma amiga muito importante antes de ir para Cuidados Intensivos, mas acabou por sair e ter alta.

Os pedidos são avaliados caso a caso e muitos já foram rejeitados, porque a evolução em princípio não ia ser desfavorável e não se justificava sujeitar o visitante ao risco de ficar infetado. Quando os doentes estão internados sem correrem aparentemente risco de vida, os serviços de enfermagem estimulam as videochamadas com os familiares. É permitido ter telemóvel ou tablet na enfermaria. O serviço até coloca estes aparelhos à disposição dos doentes que não os tenham, para manterem contacto com as pessoas mais próximas.

É o que acontece com Francisco Cunha, 71 anos, um doente com dificuldades respiratórias a necessitar de oxigenoterapia, transferido do Hospital Beatriz Ângelo por falta de vagas, e que ainda não tinha falado com a família desde o internamento. Antes da chamada, a família é avisada para se preparar. "A nível psicológico faz mesmo muita diferença para os doentes", explica a enfermeira Ana Oliveira, que faz a videochamada e entrega o telefone ao doente, com um plástico à volta para evitar contágios através do aparelho.

Dos cinco filhos de Francisco Cunha, dois estavam infetados, mas não viviam com ele, nem tinham tido contacto. Além das novidades sobre os testes da família, também o cão é tema da conversa com a mulher, que pode ver no vídeo: "O animal é louco por mim, procura-me e não me encontra. Tem saudades minhas e eu também dele".