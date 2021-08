O FACCE é um dos três instrumentos do Programa PME Consolida, destinados a concretizar as medidas de apoio especial à atividade económica, e entrou no capital da Dielmar em 2011, com 30,68%. Nessa altura, os restantes acionistas assinaram um acordo parassocial “em que abdicaram de alguns dos seus direitos fundamentais, como poderem dispor das suas ações e do seu capital, bem como de alguns poderes decorrentes do exercício de cargos de administração ou do estatuto de acionistas”. Por outras palavras, nenhuma deliberação, como a redução de capital, poderia ser aprovada em Assembleia Geral sem que o FACCE estivesse de acordo. Ou seja, o peso deste fundo gerido pelo Ministério da Economia na empresa era, na prática, superior aos 30% da participação devido ao poder atribuído com este acordo.

Perante a proposta de deliberação da redução do capital social, a estratégia encontrada para que a empresa conseguisse aceder à Linha de Apoio à Economia Covid-19, o FACCE determinou que não aceitava a redução do capital social. “O FACCE não poderá tomar outra posição que não seja a de assegurar os interesses que representa, não sendo a aceitação de redução do capital uma das medidas que assegure esses interesses em face da Put Option exercida e da posição jurídica em que o mesmo se encontra”, lê-se na documentação anexada ao pedido de insolvência.

Dielmar considera que recusa da redução do capital social foi a causa direta imediata da insolvência

“Era indispensável dispor daquelas linhas de financiamento de apoio à tesouraria”, refere a petição inicial de insolvência, sublinhando ainda: “Este facto [a recusa da redução de capital] precipitou a situação de insolvência, por impossibilidade de reforçar a tesouraria com os apoios Covid-19 disponibilizados pela União Europeia e pelo Estado e, por essa via solver os compromissos vencidos, tornando-se assim imperiosa a apresentação da empresa à insolvência para garantir os direitos dos credores pela salvaguarda dos ativos”.