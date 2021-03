Ou seja, Ramalho “nunca vai dizer” que não haverá novo recurso ao mecanismo, onde ainda sobrarão cerca de 300 milhões de euros (caso estes 600 milhões sejam pagos agora). “Ninguém sabe o que vai acontecer com o fim das moratórias, com a economia nacional. Estou muito confiante na economia portuguesa, mas sou cauteloso em todas as minhas ponderações. Ser cauteloso é a função que me pedem”, rematou.

Quatro anos a perder mais de mil milhões anuais. De onde vieram os prejuízos?

2020 foi anunciado como o último ano de reestruturação da herança problemática do antigo Banco Espírito Santo e o quarto exercício consecutivo em que o Novo Banco apresentou prejuízos consolidados de mais de 1000 mil milhões de euros, um ciclo que começou no ano em que a instituição foi vendida à Lone Star. E passou a poder contar com uma almofada financeira para reforçar os rácios de capital. No ano passado, a maior fatura para os resultados negativos de 1,329 milhões de euros veio do reforço das imparidades e provisões para ativos da carteira a Legacy, os tais que têm direito a proteção do mecanismo de capital contingente. Em 2019, o Novo Banco tinha apresentado perdas consolidadas de 1059 milhões de euros.

O comunicado destaca duas operações:

A reavaliação já feita na primeira metade do ano aos fundos de reestruturação com um impacto de 300 milhões de euros que, segundo o Novo Banco, corresponde a uma obrigação imposta pelo Banco Central Europeu. E a provisão de 166 milhões de euros para a descontinuação da operação em Espanha que foi colocada à venda, mas que ainda não foi vendida. A passagem desta conta para a chamada de capital ao Fundo de Resolução não é pacífica e está a ser devidamente analisada pela instituição.

O banco refere ainda o reforço da provisão para a reestruturação, de 123,9 milhões de euros. Mas o maior impacto veio do “agravamento do nível de incumprimento de alguns clientes (a nível de crédito e garantias), mas também de instituições bancárias, onde se incluirá o Banco Económico, herdeiro do BESA. Nas contas pesam também uma provisão para fazer face aos riscos da pandemia (e das moratórias) no valor de 268,8 milhões de euros.