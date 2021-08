Jorge Soares, presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, sugere também que os pais transmitam aos filhos a importância do ato vacinal como um “ato de valor cívico” que simboliza a contribuição de cada um para a vida em sociedade. O médico diz mesmo que a vacinação dos mais jovens é “uma boa maneira de explicar aos filhos o papel social” de cada indivíduo e em como o bem-estar de uma pessoa também depende das ações de quem a rodeia.

O meu filho teve Covid-19. Deve ser vacinado à mesma?

Sim. As regras que determinam o esquema vacinal a que uma criança está sujeita são as mesmas que se aplicam aos adultos. Sendo assim, no caso de uma criança já ter tido Covid-19, segundo as determinações da Direção-Geral da Saúde, ela deve receber apenas uma dose da vacina volvidos seis meses desde que foi diagnosticada com a doença.

Caso o seu filho desenvolva Covid-19 no período entre a toma das duas doses — ora porque a vacina não é 100% eficaz nem previne a infeção pelo SARS-CoV-2, ora porque já estava infetado no momento em que recebeu a primeira dose —, continuará a ter de receber uma segunda inoculação, mas só passados seis meses desde que testou positivo à presença do coronavírus.

A vacina contra a Covid-19 vai ser obrigatória para a inscrição na escola?

Não. Em Portugal, só há duas vacinas obrigatórias no Plano Nacional de Vacinação — contra a difteria e contra o tétano —, mas nem mesmo a ausência delas legitima as escolas a recusar a aceitação de alunos. A vacina contra a Covid-19 é facultativa e voluntária, de modo que não será obrigatória para regressar à escola. Mas é aconselhada, assim como são as vacinas contra a hepatite B, tosse convulsa, poliomielite, sarampo ou rubéola, por exemplo. A lista completa das vacinas incluídos no Plano Nacional de Vacinação pode ser consultada aqui.

Preciso de consentir para o meu filho menor receber a vacina?

Sim. A alínea 2) do ponto 34 na norma número 002/2021 da Direção-Geral de Saúde indica, indica que, em pessoas com menos de 16 anos, as vacinas só podem ser administradas se estiver presente a pessoa que tenha a guarda do menor ou a quem o menor tenha sido confiado. Sem a presença desse adulto, o processo de vacinação não avança. O consentimento é dado verbalmente.

Estou em desacordo com o outro progenitor do meu filho. O que devo fazer?

Este é um assunto que não é consensual no meio jurídico, mas que depende de dois conceitos: os atos de vida corrente e os atos de particular importância. Se a vacinação contra a Covid-19 for considerada um ato de vida corrente, qualquer um dos progenitores pode decidir o que fazer, mesmo sem o consentimento expresso da outra parte. Mas se for interpretada como uma questão de particular importância, a decisão tem de ser tomada por ambos os progenitores, estejam juntos ou divorciados, independentemente do regime da guarda dos menores.

Márcia Lemos, advogada na área de família e mediadora familiar, defende que “os riscos da vacina não são suficientes para afirmar que vai haver um risco de vida para criança, por isso a vacinação é considerada um ato de vida corrente”. À luz desta tese, isso é válido tanto para os casos de guarda partilhada com residência alternada, como para aqueles em que um dos pais tem a guarda total do menor e o outro tem direitos de visita. Caso se entenda que a vacinação é uma decisão relacionada com o quotidiano da criança, qualquer um dos pais pode tomar a decisão de levar a criança a um centro de vacinação quando esta estiver sob a sua responsabilidade. Manda o bom senso que a decisão seja comunicada ao outro progenitor, mas a lei não o exige.

Mas depois existem os procedimentos “de particular importância” — aqueles que simbolizam algum risco de vida para a saúde e integridade física da criança, que terão um impacto significativa na vida dela e que se podem traduzir em consequências relevantes e graves no seu futuro. Nesses casos, a decisão deve ser conjunta e, na falta de um consenso entre eles, caberá ao tribunal. Qualquer intervenção cirúrgica sem indicação médica, por exemplo, é considerada um ato de particular importância. Mas a toma das vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação, mesmo aquelas que não são obrigatórias, é considerada um ato de vida corrente.