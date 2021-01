[Este artigo contém spoilers sobre a mais recente temporada da série “The Crown”]

A primeira cena entre as duas é inesquecível. As portas do Palácio de Buckingham abrem-se para deixar entrar o carro que transporta a recém-eleita primeira-ministra do Reino Unido — a primeira vez que uma mulher ocupara o cargo, em 1979. Na sala onde recebe os líderes de governo, Isabel II aguarda, ajeitando os objetos em cima da mesa da sala e caminhando de um lado para o outro. Thatcher entra no palácio, num dos seus famosos fatos azuis e de lenço ao pescoço. A Rainha toca na campainha que a autoriza a entrar. A primeira-ministra chega e é recebida com um sorriso e a simples frase: “Mrs. Thatcher”. Margaret responde “Your Majesty”, enquanto faz uma vénia profunda, tocando quase com o joelho direito no chão.

Foi assim que os criadores de “The Crown”, série produzida pela Netflix, decidiram retratar o início do primeiro encontro entre a Rainha e a marcante antiga primeira-ministra britânica. Até aqui, quase que podemos garantir que tudo se terá passado mais ou menos assim. Mas e daí em diante? A última temporada da popular série que aborda a monarquia tem estado debaixo de fogo, por causa da veracidade do retrato que pinta, nomeadamente sobre o casamento dos príncipes de Gales, Carlos e Diana. Mas o retrato de Thatcher — apesar dos elogios à performance da atriz Gillian Anderson — também não passou incólume a críticas.

Nos jornais britânicos, sucedem-se as críticas em artigos de opinião, vindos da esquerda ou da direita. Na revista Spectator, James Delingpole classificou o retrato de Thatcher em “The Crown” como “grotesco” e claramente criado por “esquerdalhos”. No The Guardian, Zoe Williams optou por falar numa imitação “enervante”, não por não ser verosímil, mas por ser como “ver o cadáver de um vilão ressuscitado, muito depois de o filme ter acabado”.

Emoções e posições políticas à parte, nada como falar com os especialistas para perceber em que pontos “The Crown” acertou em cheio e em quais falhou relativamente ao relato histórico. Não só em relação à figura de Thatcher, mas também à sua relação com a Rainha (representada por Olivia Colman), desenhada na série como algo conflituosa, como comprovam os episódios “The Balmoral Teste”, “Favourites”, “Fagan”, “48:1” e “War”. Terá sido mesmo assim?

A “humilhação” em Balmoral

“Creio que este é um retrato preciso num aspeto importante: capta bem o facto de que Thatcher veio de um meio humilde e entrou num mundo do qual conhecia pouco e que era dominado por homens”, começa por dizer ao Observador Charles Moore, biógrafo oficial de Margaret Thatcher, cuja obra foi publicada apenas após a sua morte em três volumes (Not For Turning, Everything She Wants e Herself Alone). “Acho que não está tão bem noutros aspetos: Thatcher foi primeira-ministra durante 11 anos e na série ficamos com a ideia que ele tinha exatamente a mesma personalidade em 1979 e em 1990. A personagem dela não tem qualquer evolução.”

Também Penny Junor, biógrafa real e autora de obras como The Firm: The Troubled Life of the House of Windsor, considera que “The Crown” não faz o retrato mais fidedigno da relação de Thatcher com a monarca: “As duas mulheres davam-se razoavelmente bem e não creio que isso transpareça na série. Elas tinham algumas coisas em comum e a relação não era tão hostil como ali é retratado. Acho altamente improvável que elas tenham discutido daquela forma”, diz ao Observador, a partir de Londres.