A 21 de maio de 1966, Rosa, então com 41 anos, tornar-se-á a primeira pessoa a passar uma noite na ilha, entretanto rebatizada com o seu nome. Ainda nesse ano sai o primeiro artigo sobre o empreendimento na revista “Sorrisi e Canzoni”. A ilha abre ao público em Agosto de 1967, mas por enquanto é apenas mais um destino turístico. O grande escândalo ainda está para vir.

É tudo estudado ao pormenor. A língua, a bandeira, o hino, o governo. Um grande golpe publicitário a jogar com a ambiguidade do direito internacional. A 1 de Maio de 1968, enquanto o resto da Europa lida com outro tipo de revoluções, Giorgio Rosa declara a independência da República Esperantista da Ilha das Rosas. Nem sequer fala esperanto; é uma questão simbólica. Um grupo de esperantistas liderado por um frade franciscano de Rimini ajuda-o a traduzir a declaração e também a criar todas as designações oficiais. A bandeira é triangular e laranja com três rosas vermelhas ao centro. Já para hino escolhe a primeira parte do terceiro acto de “O holandês Voador” de Richard Wagner. Quanto ao governo, é formado por seis amigos e familiares. Engenheiros, advogados, uma professora de inglês, todos sob a orientação do presidente Rosa.

Durante semanas que se tornarão meses a ilha enche as páginas dos jornais. Estava nos planos fazer crescer a estrutura até aos cinco andares, incluindo um hotel. Talvez acrescentar outras plataformas. Fazer uma espécie de San Marino marinha. A liberdade traria riqueza, acreditava o engenheiro. Mas é com a notoriedade que começam não só os problemas, mas também as diferentes versões sobre o que realmente aconteceria na Ilha das Rosas.