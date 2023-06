Foram quase quatro décadas de negação — até que o confronto com as dores de costas levou o padre jesuíta francês Patrick C. Goujon a confrontar-se com as outras dores, escondidas há anos. Em criança, Goujon sofreu abusos sexuais às mãos de um padre católico da diocese francesa de Verdun durante quase três anos. A experiência traumática não o afastou da Igreja. Pelo contrário, Goujon seguiu pelo caminho da vida sacerdotal, carregando durante anos o trauma dos abusos sexuais.

A partir de 2015, porém, Goujon começou gradualmente a libertar-se da negação que o fez ignorar os abusos que tinha sofrido. No livro Imploro-te Não Abuses, publicado originalmente em 2021 e traduzido agora para o português pela Paulinas Editora, Goujon conta o seu percurso e explica os abusos que sofreu, como se começou a confrontar com o trauma e como decidiu pôr um fim à negação, denunciando o caso às autoridades. O livro chegou às livrarias portuguesas este mês, estando também à venda no stand da editora católica Paulinas na Feira do Livro de Lisboa. A propósito da edição do livro, o Observador publica um excerto retirado de dois segmentos da obra.

▲ O livro do jesuíta francês é publicado em Portugal pela editora Paulinas

