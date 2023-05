Alexandre Homem Cristo. Eles podem tudo e não deixam nada

A audição do ministro João Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) era aguardada com expectativa por mais pessoas do que as que, à mesma hora, enchiam o estádio municipal de Coimbra para o concerto dos Coldplay. Há uma razão para isso: desde que, no início do mês, António Costa rejeitou o pedido de demissão do seu ministro das Infraestruturas e, dias depois, Marcelo Rebelo de Sousa o desfez por completo numa declaração ao país, que João Galamba é o protagonista da crise política e institucional em que o país caiu. Conhecido pelo seu temperamento colérico, a audição de Galamba na CPI reunia à partida todos os ingredientes para converter um momento de grande tensão política num espectáculo televisivo que ninguém queria perder. Sobretudo após o mediático preâmbulo da véspera, quando o ex-adjunto Frederico Pinheiro apresentou a sua demolidora versão da história que retratou o descontrolo e caos no ministério que Galamba tutela. Para apimentar mais um pouco, horas antes da audição, o Presidente da República dedicou-se a atirar recados ao Governo sobre como é importante preservar a responsabilidade institucional no exercício do poder.

Por tudo isso, João Galamba entrou na audição sob brasas e com a responsabilidade de esclarecer dezenas de aspectos, entre os quais quatro questões-chave: (1) que contactos fez junto do governo e das autoridades (PJ e SIS) para garantir a recuperação do computador de Frederico Pinheiro e que orientações recebeu; (2) se procurou em algum momento omitir as notas do seu ex-adjunto à CPI ou se assistiu alguém do seu gabinete sugerir tal omissão; (3) se, ao contrário do que previamente declarou, foi ele quem convocou a TAP para as “reuniões secretas”; (4) se confirma as ameaças de “dois socos” que dirigiu telefonicamente a Frederico Pinheiro.

