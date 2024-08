A vida, a lenda e o estilo de Wallis Simpson, a obsessão de um Rei que abdicou por amor

Fazemos uma pausa e deixamos que nos surpreenda com a resposta. “Sabe quais são as três palavras mais aborrecidas do mundo?”, desafia-nos do outro lado da linha Richard Wallace. “Harry e Meghan”, ri-se. Bom, e que termos usaria para descrever Eduardo e Wallis?, desafiamos. “O segundo casal mais aborrecido do mundo?”, especula, para logo corrigir o veredito. “Não, não, a grande diferença é que na sua época os duques de Windsor não eram o casal mais aborrecido do mundo, mas sim o mais interessante”.

O jornalista e autor não esquece que Simpson foi em tempos a primeira figura feminina do ano na capa da prestigiada Time e não hesita em considerá-los os primeiros super influencers do mundo, ainda que sem selfies e likes (e se dúvidas restassem, “no Reino Unido detestam a Meghan”). Ao contrário de antipatias industriadas pelo Megxit, o livro que acaba de lançar está longe de ser, garante, “anti Wallis”. “Eduardo era o príncipe de Gales, o homem que foi a certa altura o mais rico e poderoso do mundo. Quem não quereria andar com ele e participar disto? Quem não faria o que fez Wallis Simpson, uma mulher que ainda por cima passou por inúmeras dificuldades, pobreza, abusos?”, condescende. Mas, claro, há quase sempre uma contrapartida por detrás do brilho dos diamantes. “Depois, aquela mulher livre percebeu que tinha ficado atada ao homem mais aborrecido do mundo”. Não tenha medo, porque até o mais entediante condimento no trajeto deste par “dava um grande filme”.

Ednam Lodge e um mistério com quase 80 anos

Conhecidos pelo estilo de vida extravagante e gostos dispendiosos, ninguém terá estranhado o volume da bagagem com que os Windsor se apresentaram a 16 de outubro de 1946 na casa de campo dos condes de Dudley, em Ednam Lodge, no Berkshire. Eduardo VIII e Wallis Simpson instalavam-se com um farto carregamento de joalharia, que acompanhava a duquesa na sua viagem entre França e o Reino Unido. Entre preciosas esmeraldas e acessórios que terão pertencido à rainha Alexandra, a anfitriã terá sugerido que Simpson guardasse o acervo num cofre, proposta que Wallis declinou, justificando que preferia ter as joias perto de si — neste caso, debaixo da cama.

Poucos dias depois, ambos os casais seguem para Londres para um jantar no Claridge’s. E é durante essa ausência que os baús de viagem de Wallis terão sido arrombados e esvaziados. Todo o conteúdo é levado, à exceção de duas peças com especial significado: a pregadeira Cartier que Simpson estaria a usar na noite do jantar, com rubis, safiras e as iniciais E e W entrelaçadas, que o marido lhe oferecera durante a crise da abdicação, e ainda uma outra pregadeira que o mesmo fabricante entregara nessa manhã, uma “ave do paraíso de safiras e diamantes de 65 quilates que, por razões desconhecidas, havia sido escondida sob um vaso na sala”, indica a Tatler.

Se a Scotland Yard recebe ordens para investigar o crime, em pouco tempo percebe que há várias pontas soltas no caso, a começar pelas contradições nos depoimentos de Eduardo e da sua mulher, passando ainda pelo facto de os empregados da casa não terem dado por nada, ou mesmo pela ausência de latidos dos cães perante a eventual presença de intrusos naquela morada, só para citar algumas incongruências, a que se junta o achado de items perdidos algures no campo de golfe, num lastro negligente.