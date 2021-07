Ainda bem que falou do caso de Michael Phelps, porque queria precisamente perguntar-lhe se a ginástica artística é uma modalidade onde se sente mais esta pressão psicológica ou se isto é inerente à alta competição?

Acho que é inerente à alta competição. Todos os atletas que estão ao mais alto nível são sujeitos a estas pressões, sem exceção. Acredito que nas modalidades individuais se possa fazer sentir mais, mas é uma mera especulação. Porque, ainda que haja uma equipa, é a prestação deles, têm os títulos individuais… Isto não é exatamente igual ao que se passa no andebol ou no basquete, porque se temos uma pequena falha há um colega ao lado que pode dar algum suporte.

Aí, a responsabilidade é partilhada.

Exatamente. Enquanto aqui são eles — se falham, são eles. Não há mais ninguém. Por exemplo, ontem a Simone acusou muito o não ter conseguido concluir o salto, já ter tido as qualificações com falhas, ontem ter voltado a ter uma falha logo no aparelho de abertura… Isso terá contribuído bastante para isso. É a pressão psicológica, inerente à alta competição.

No caso da ginástica artística, tem havido muito debate, sobretudo provocado pelo escândalo de Larry Nassar. Isso levou várias federações internacionais a olhar para os métodos de treino na modalidade e para o facto de incidirem sobretudo em raparigas muito novas, ao contrário do que aconteceu na ginástica masculina. Até que ponto o fator da idade pode contribuir para afetar psicologicamente as atletas?

Elas são sempre mais jovens do que eles, sim, se bem que nestes Jogos estamos a ver uma pequena mudança nesse paradigma. Já vemos ginastas de 20, 21, 22 anos, algo mais velhas do que era habitual há uns anos, mostrando que é possível também que mulheres façam ginástica.

E conseguirem o ouro à mesma.

Sim, e com o nível de exigência e dificuldade que conseguimos observar. Naturalmente, mesmo os atletas que competem até mais tarde — e ainda bem que temos uma maior longevidade dos ginastas — iniciam-se na prática desportiva extraordinariamente cedo, para conseguirem chegar ao nível a que chegam. A pressão psicológica sobre estes atletas é sempre enormíssima e há vários estudos que falam também na violência sexual. Infelizmente, a violência (sexual, psicológica, social) acontece na ginástica. A nível internacional, há já muitos estudos, e eu faço parte de um grupo de investigadoras a nível internacional que se dedica ao estudo dos aspetos sócio-culturais na ginástica artística. Uma das coisas que algumas já concluíram é que alguns destes atletas ao mais alto nível, quando olham para as suas carreiras de forma mais retrospetiva, dizem que, por terem iniciado as carreiras em idades muito baixas, parece que na infância e adolescência tudo girava à volta do ginásio.