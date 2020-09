Que ninguém duvide: a vista é mesmo “maravilhosa”. De saída do apartamento T2 para onde se mudaram há uns quinze dias, no sexto andar do último prédio da Rua do Miradouro de Alfazina, no extremo norte do Bairro Amarelo, no Monte da Caparica, Rafaela e João, ele carregado de sacos, ela com o mais pequeno de três filhos ao colo, acedem em voltar para trás para mostrar o que veem das janelas, tanto do quarto, como da marquise, que faz ligação entre a sala e a cozinha.

Acabados de chegar da Vidigueira, onde viviam com os pais dele, não têm trabalho nem escola para os miúdos, de 9 meses, 3 e 7 anos. Tirando o sofá preto com os estofos coçados que ocupa praticamente todo o espaço da sala e a mesa de vidro grande onde almoçam e jantam, na tal zona de passagem entre divisões, nem mobília conseguiram ainda comprar. Os rodapés já não estão presos às paredes, o cheiro a canos é intenso e o isolamento das janelas faz adivinhar um inverno tão frio lá dentro como fora de portas — mas que a vista para o Tejo é linda, isso ninguém pode negar.

“E de noite ainda é mais bonito, até no mar se veem aquelas iluminações”, explica Rafaela, 23 anos, enquanto o marido abre mais uma janela sobre o rio, à direita o Cristo-Rei e a Ponte 25 de Abril, à esquerda a zona ribeirinha de Belém, com o Padrão dos Descobrimentos em destaque. “Pagamos 200 euros por mês. Estamos aqui há pouco tempo, mas a vizinhança é boa”, concede a mulher. “Bem melhor do que na Vidigueira, lá é só chaparros”, acrescentará minutos depois o marido.