Quando soube dos testes para a vacina, decidiu aceitar e participar, sendo voluntária.

Exatamente. Nesse período de abril, vi o apelo nas redes sociais para ser voluntária nestes ensaios clínicos de Oxford e não hesitei em voluntariar-me.

Quando tomou essa decisão, contactou os laboratórios e, neste caso, também a universidade. Quais eram as condições para participar nestes testes?

É engraçado: no início, era um critério de exclusão já ter tido o coronavírus — até essa altura, eu nunca tinha tido nenhuns sintomas — e, inicialmente, também era um critério de exclusão ser um profissional de saúde, o que é bastante interessante. Mas rapidamente os investigadores alteraram o protocolo e começaram a incluir profissionais de saúde, especificamente, porque sabiam que nós estamos muito mais expostos ao vírus. O critério era também ter uma idade compreendida entre os 18 e os 55 anos, sem problemas graves de saúde, mas seríamos todos — e fomos todos — sujeitos a exames médicos bastante rigorosos antes de podermos ser aceites para o estudo em si.

Depois desses testes, chegou o momento da vacinação. Como é que foi esse processo?

Aconteceu tudo muito rápido. Desde o dia em que fiz os exames médicos até ter a confirmação de que iria ser aceite no estudo, foram cerca de cinco dias e lembro-me perfeitamente dessa tarde de maio, de me ligarem e perguntarem se estaria disposta a tomar a vacina no dia seguinte. Portanto, foi tudo muito rápido. Eu aceitei, no dia combinado chegámos, foi-me dada uma pulseira hospitalar — é importante dizer que este centro de investigação é inserido num hospital, em Londres, mas é uma área totalmente dedicada à investigação clínica, num ambiente totalmente hospitalar. Como estávamos na fase I, estaríamos a testar a segurança da vacina, eu estava perfeitamente ciente disso, e eles demonstraram-me — a mim e a outros voluntários que estavam presentes — toda a informação que tinham disponível àcerca da vacina. Eu sabia que a vacina não é totalmente nova, esta equipa de Oxford já tinha desenvolvido uma vacina para o SARS há bastantes anos, portanto eu sabia que a vacina era muito semelhante. Deram-nos toda a informação, deixaram-nos sempre à vontade: até ao momento de ser administrada a vacina, podíamos desistir a qualquer momento. Quando aceitámos levar a vacina, tivemos todos de ser monitorizados no período de uma hora. Tivemos todos de ficar numa enfermaria geral, tiravam-nos as nossas observações clínicas, sempre a verificarem se estava tudo bem. Foi esse prazo de uma hora de monitorização. Depois disso, na primeira semana, fomos todos para casa com um diário que tínhamos de preencher online com os sintomas, medir a nossa temperatura. Tínhamos — e ainda temos, devo dizer — uma linha de apoio 24 horas para o caso de haver algum sintoma anormal ou algo que quiséssemos esclarecer. Fomos sempre monitorizados desde o início com muita proximidade.

Teve alguma reação depois de receber essa vacina?

Tive alguns sintomas bastante ligeiros. No primeiro dia tive alguma fadiga, passados dois ou três dias também tive algumas dores de cabeça um pouquinho fora do normal — não é muito comum eu ter dores de cabeça — e também senti algumas tonturas. Mas foram efeitos muito ligeiros, eu continuei a trabalhar normalmente, não me impediu de realizar nenhuma atividade que eu normalmente faria. Tive de tomar paracetamol, para ajudar, mas, de resto, passados três dias, não voltei a ter efeitos secundários.