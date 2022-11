Na última reunião magna dos bispos católicos portugueses antes da publicação do relatório final da comissão independente que está a investigar os abusos de menores na Igreja Católica, o tom foi de expectativa cautelosa, mas com uma mensagem central: os abusos são um problema real na Igreja, mas é imperioso evitar as “generalizações injustas”, que estão a ter um forte impacto num considerável número de sacerdotes portugueses e no trabalho da Igreja.

Os mais de 40 bispos portugueses estiveram reunidos durante quatro dias em Fátima para a segunda assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) do ano — esta reunião magna acontece habitualmente em abril e em novembro. Desde a última assembleia plenária, a realidade da Igreja em Portugal conheceu várias perturbações: vieram a público múltiplos casos de abuso de menores por padres portugueses e várias situações de inação por parte de bispos que conheciam as suspeitas, incluindo o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, o bispo de Viseu, D. António Luciano, e o bispo da Guarda, D. Manuel Felício. Pelo meio, o próprio presidente da CEP, o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, viu-se envolvido num caso polémico que, apesar de já ter sido arquivado várias vezes por diferentes instâncias judiciais, ganhou enorme dimensão mediática depois de o caso ter sido enviado ao Ministério Público pelo próprio Presidente da República.

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa admitiu que "cada um [bispo] tem de assumir as suas responsabilidades" e que a Igreja foi "aprendendo alguma coisa neste processo todo".

