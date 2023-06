Mais de três meses depois de o Patriarcado de Lisboa ter recebido uma lista com vários nomes de padres católicos alegadamente envolvidos em casos de abusos sexuais de menores, o caso que gerou maior atenção mediática (uma vez que o próprio visado decidiu expor a situação publicamente), em torno do padre Mário Rui Pedras, responsável por duas paróquias da baixa de Lisboa, teve como desfecho o levantamento da medida cautelar — um afastamento que durou três meses — e um muito provável arquivamento de todo o processo.

A lista de nomes chegou em março, quando a comissão independente que estudou os abusos de menores na Igreja em Portugal, liderada por Pedro Strecht, entregou os nomes identificados pelas vítimas aos vários bispos portugueses. Dentro do Patriarcado de Lisboa, foi a comissão diocesana de proteção de menores, liderada pelo ex-procurador-geral da República José Souto Moura, que pegou nos nomes para analisar cada um e propor ao cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, as medidas a aplicar. No caso de Mário Rui Pedras, o organismo sugeriu ao patriarca que afastasse temporariamente o sacerdote do exercício público do ministério, enquanto a Igreja realizava a devida investigação prévia (cujos resultados foram enviados para o Vaticano).

