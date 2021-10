A Didaqué é composta por duas partes: na primeira, são explicados os valores e os princípios que deviam guiar a vida dos cristãos; na segunda, surgem com grande detalhe os procedimentos a adotar durante os ritos cristãos, incluindo o batismo. Logo na fase embrionária do cristianismo, começavam a cristalizar‑se tanto os preceitos morais como as normas litúrgicas da Igreja — e sabemo‑lo hoje graças a este manuscrito.

Os 16 curtos capítulos do manual focam-se muito mais nas questões da moral e do comportamento do que na teologia. Num livro publicado em 2012, o teólogo e historiador americano James L. Papandrea sugere uma explicação. «As primeiras catequeses cristãs não se preocupavam tanto com o ensino da teologia como com o ensino da moral. Uma vez que as expectativas éticas da Igreja eram, frequentemente, mais estritas do que as expectativas culturais, um convertido precisava de saber, antes da iniciação, como se comportar como um cristão», escreveu, lembrando que na época se acreditava que o efeito do batismo podia ser desfeito pelo pecado. «A Igreja não se podia dar ao luxo de ter os seus membros a prejudicar os esforços de evangelização com a sua conduta embaraçosa.»

Este último ponto era fundamental. Nos primeiros anos, o cristianismo precisava de se afirmar entre os judeus e os pagãos — e não podia correr o risco de ver esse processo frustrado pela associação entre os cristãos e os pecados que a sociedade da época considerava mais tenebrosos. Entre os crimes com maior potencial para manchar irremediavelmente a imagem de um cristianismo em afirmação encontravam-se, com grande destaque, os pecados da carne: as primeiras linhas da Didaqué incluem múltiplas referências a pecados relacionados com a moral sexual, entre os quais o adultério e a sodomia.

Como sempre acontece nestes casos, há algumas diferenças entre as várias traduções do texto — cujo original foi escrito em grego antigo —, mas o cruzamento de fontes distintas permite‑nos concluir que, a par da homossexualidade, havia já no primeiro século uma condenação explícita do envolvimento sexual com os mais jovens e uma noção clara da gravidade do abuso de menores.

A tradução portuguesa, publicada em 2013 pela editora católica Paulus, deixa pouca margem para dúvidas. A condenação do abuso de menores surge entre o aviso contra o adultério e a censura do sexo fora do casamento. «Não mates; não cometas adultério; não corrompas os jovens; não forniques; não roubes; não pratiques a magia nem a feitiçaria», lê‑se no ponto 2 do segundo capítulo da Didaqué.

Outras traduções ajudam a compreender melhor aquele ponto do manual. A tradução francesa de Willy Rordorf e André Tuilier, publicada em 1978, apresenta uma versão ligeiramente diferente: «Não matarás, não cometerás adultério e evitarás a pederastia, a fornicação, o roubo, a magia e a feitiçaria.» Ali é usada a palavra «pederastia», que descreve o relacionamento homossexual entre um homem e um adolescente. Várias outras versões, incluindo a tradução inglesa dos académicos escoceses Alexander Roberts e James Donaldson (uma das primeiras, ainda no século XIX), recorrem à palavra «pederastia» para interpretar aquele excerto.

Também no século XIX, o teólogo inglês Joseph Barber Lightfoot traduziu aquele excerto de outra forma: «Não corromperás meninos.» Já a tradução citada em 1985 por Michel Foucault é ainda mais explícita: «Não deverás seduzir jovens rapazes.»

As várias traduções deste documento ancestral, contemporâneo dos apóstolos e testemunhal de um cristianismo embrionário, apontam todas no mesmo sentido: a consciência da gravidade do abuso de menores verifica-se entre os pastores católicos desde os primórdios da Igreja. No primeiro século, o envolvimento sexual com crianças já era considerado um grande escândalo — ao ponto de a sua condenação explícita surgir entre os primeiros parágrafos do mais antigo catecismo cristão.

A preocupação com a gravidade do envolvimento sexual com os menores era de tal forma acentuada entre as primeiras gerações de cristãos que aquela mesma referência voltou a aparecer, algumas décadas mais tarde, noutro escrito ancestral: a epístola de Barnabé, um texto catequético e doutrinal da primeira metade do século II.

Embora a designação «epístola de Barnabé» se mantenha até aos dias de hoje, devido à primeira atribuição da autoria do texto àquele colaborador próximo de São Paulo (que é mencionado na Bíblia e considerado um dos primeiros cristãos), os historiadores já descartaram a possibilidade de ter sido ele o autor do documento. Calcula-se que a epístola tenha sido redigida em Alexandria por um primeiro catequista — ou instrutor — de uma comunidade cristã em formação. «Trata‑se de um compêndio rudimentar de teologia dogmática e moral» e inclui uma cópia quase exata dos primeiros parágrafos da Didaqué.

«Não pratiques a prostituição, nem o adultério, nem a pederastia», lê‑se na segunda parte do texto, num segmento que propõe 41 mandamentos necessários para andar «no caminho da luz», de acordo com a tradução em língua portuguesa publicada em 1995. Há, hoje, algumas dúvidas entre os historiadores sobre se a epístola de Barnabé se baseou diretamente na Didaqué ou se ambos os documentos foram buscar inspiração a uma fonte comum mais antiga. O certo é que esta condenação expressa do envolvimento sexual com menores surge em ambos os documentos, datados dos dois primeiros séculos do cristianismo — e cuja autenticidade é validada pela própria Igreja Católica.

«Não deverão receber a comunhão, nem mesmo no fim»

Nos primeiros séculos da era cristã, a organização interna da Igreja não assentava na hierarquia claramente definida que hoje conhecemos, com a autoridade suprema do papa sobre os católicos de todo o mundo. Pelo contrário: durante o primeiro milénio, havia uma grande dificuldade em harmonizar leis e regulamentos, a legislação eclesiástica fundia-se com a do Império Romano (que, por decisão do imperador tino, adotou o cristianismo como religião oficial a partir do século IV) e a falta de comunicação global fez com que as comunidades cristãs se desenvolvessem com diferenças assinaláveis entre si.

Depois da morte de Jesus Cristo, os seus seguidores — os apóstolos e os seus sucessores — viajaram a partir do Médio Oriente em direções muito distintas: uns para a Europa, outros para a Ásia, outros ainda para o Norte de África. Foram esses apóstolos que começaram a pregar aos judeus e aos pagãos e a dar início às primeiras comunidades cristãs. É verdade que o apóstolo Pedro já se tinha estabelecido como bispo de Roma e primeiro papa, mas a capacidade de exercer uma jurisdição universal era ainda muito limitada. Por isso, grande parte das decisões era tomada localmente.

Só no ano 325 é que o imperador Constantino convocou o Concílio de Niceia — o primeiro concílio ecuménico da história da Igreja, no lugar onde hoje fica a cidade turca de Iznik —, no qual participaram vários líderes do mundo cristão, com o propósito de tentar harmonizar as divisões que começavam a surgir por toda a cristandade. Antes daquela primeira reunião magna, as decisões sobre a doutrina e a prática cristã haviam ficado apenas a cargo de concílios e sínodos regionais — reuniões mais pequenas, somente com os bispos de uma determinada região, para decidir sobre a vida da Igreja naquele território.

Um dos concílios mais relevantes dessa época ocorreu na primeira década do século IV na Península Ibérica. Embora o ano exato seja ainda assunto de discussão, a maioria dos historiadores situa este importante sínodo entre os anos 304 e 309 na cidade de Elvira — que, crê-se, corresponde à atual cidade espanhola de Granada ou, pelo menos, a uma localidade nas suas imediações. O importante bispo espanhol Ósio, de Córdoba, que foi conselheiro do imperador Constantino e esteve depois presente no Concílio de Niceia, foi uma das figuras de proa da reunião ibérica, onde o abuso sexual de menores foi categoricamente denunciado como crime grave.

Na altura, a península fazia parte do Império Romano, que a batizara como Hispânia. A província estava dividida em três territórios: a Lusitânia (que incluía grande parte do que é hoje Portugal), a Bética (correspondente à atual Andaluzia) e a Terraconense (a maior parte do norte e do leste da península). Estas divisões territoriais romanas serviam também para a organização interna da Igreja e os registos históricos permitem-nos hoje ter uma ideia de quem participou naquele concílio: no mínimo, 14 delegados episcopais da Bética, quatro da Lusitânia e um da Terraconense.

Terão marcado presença pelo menos dois representantes de cidades que hoje são portuguesas: Quinciano, bispo de Elbora (Évora), e Vicente, bispo de Ossónoba (Faro).

O Concílio de Elvira ficou particularmente conhecido na história da Igreja por ter sido a primeira vez que a obrigatoriedade do celibato dos padres foi determinada por escrito. Até então, era comum que os presbíteros fossem casados, mas só no século XII, com os concílios de Latrão, é que o celibato se tornaria formalmente obrigatório na Igreja Católica ao nível global.

Contudo, aquela reunião ibérica significou muito mais do que isso. Vários temas da sexualidade humana e, em específico, dos membros do clero estiveram no centro da discussão, incluindo o casamento, a virgindade e a fidelidade. O produto final do sínodo foi um conjunto de 81 cânones que permitem perceber, de um modo muito claro, quais eram as maiores preocupações dos bispos do século IV.

A moral sexual era o assunto fundamental, mas havia, além disso, uma noção clara de que os membros do clero tinham responsabilidades acrescidas — e de que os seus crimes sexuais eram particularmente graves.

O cânone 18 reconhece-o ao determinar que os bispos, os presbíteros e os diáconos (os três graus da ordem sacerdotal) em funções ficam proibidos de receber a comunhão, inclusivamente às portas da morte, se forem condenados por crimes sexuais, devido ao escândalo particularmente grave provocado por este tipo de crime. Mais à frente, no cânone 27, o concílio determina que um clérigo não pode coabitar com uma mulher de quem não seja familiar (apenas uma irmã ou uma filha virgem consagrada podiam partilhar casa com um sacerdote).

Outra norma aprovada no concílio estabelece o celibato obrigatório (o que leva a crer que a norma anterior, relativa às filhas, se aplica apenas aos padres que já tinham descendência). «Os bispos, presbíteros e diáconos e todos os outros clérigos que tenham um lugar no ministério devem abster-se completamente das suas mulheres e não gerar filhos: de facto, quem o fizer será expulso da dignidade clerical», diz o cânone 33, o mais famoso do concílio.