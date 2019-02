O cruzamento de informações permitiu, depois, perceber como foram investigados estes casos e como a Igreja lidou com eles. Uma investigação, aliás, semelhante à que vários jornais internacionais de referência fizeram nos últimos anos, como foram as célebres reportagens do Boston Globe, em 2002, ou, mais recentemente, do El País, em Espanha. No caso espanhol, os dados revelados incluíam todos os processos abertos contra elementos da Igreja, não se referindo apenas a padres, nem só a vítimas menores de idade. Nuns e noutros foram, no entanto, revelados padrões de comportamento dos responsáveis da Igreja Católica que o Observador também encontrou em Portugal. Desde a não comunicação dos casos, à tentativa de mudar o padre de paróquia para fazer esquecer as suspeitas contra ele — ou, por antítese, a total colaboração com as autoridades.

O Observador contactou também a Congregação para a Doutrina da Fé (CDF), o organismo do Vaticano a quem todos os bispos têm de comunicar as denúncias credíveis e os resultados das investigações que fazem, para saber quantos casos portugueses ali chegaram. Pela via oficial, a porta também se fechou. A CDF preferiu remeter-se ao silêncio. Uma fonte próxima do cardeal espanhol Luis Ladaria, atual prefeito daquela congregação, disse depois ao Observador que Ladaria não se encontrava disponível para comentar o assunto. Outra fonte eclesiástica com conhecimento dos processos canónicos em Roma acabou por estimar que os casos portugueses não deverão chegar à meia dúzia.

Apesar do silêncio — e desta aparente incapacidade de apontar, com certeza, dados gerais sobre a realidade portuguesa —, o Vaticano tem números sobre as penas aplicadas nestes casos em todo o mundo. E os últimos foram divulgados em 2014. Na altura, o arcebispo italiano Silvano Tomasi, representante da Santa Sé nas Nações Unidas em Genebra, revelou que, entre 2004 e 2013, a Igreja Católica tinha demitido do sacerdócio 848 padres condenados por abuso sexual. Além destes, outros 2.572 membros do clero foram, no mesmo período, sancionados pela Igreja pelo mesmo tipo de crimes.