Acabaram os debates quinzenais com o primeiro ministro, mas os anuais – onde se discute o estado da nação – vão continuar. Durante as quatro horas de debate do ano passado governo e oposição discutiram o “familygate” no governo, o caso Tancos, os serviços públicos, os transportes e não faltaram promessas em clima de pré-campanha eleitoral para as Legislativas. O tema deste ano deve ser único: a pandemia de coronavirus que parou o país e deixou o futuro em aberto para milhares de pessoas, incluindo finalistas que terminaram cursos superiores e não sabem como vão passar da teoria à prática num mundo que não é igual ao do dia das matrículas.

João Serrano, finalista do curso de Turismo: “Ver Sintra vazia mete arrepios”

João Serrano acabou o curso de Turismo numa altura em que não há turistas, uma realidade bem visível em frente ao Palácio Nacional de Sintra, onde recebe a Rádio Observador. “Num dia normal não conseguíamos estar aqui sentados”, explica habituado que está a ver o Largo Rainha Dona Amélia com “filas gigantes de turistas para entrarem no palácio e a tirarem fotografias a esta vista maravilhosa”.

Os estágios que estavam previstos para o final dos três anos de licenciatura e que deviam ser o primeiro passo para a entrada no mercado de trabalho estão suspensos. “Tinha um estágio no final de maio que já não vou fazer por causa do vírus e também ia trabalhar para Malta uns meses, num grupo hoteleiro, o que também já não vai acontecer”, lamenta avançando, no entanto, que está “otimista”.