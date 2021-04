Este é o teste que a Innocrowd e a testFRWD querem começar a vender em Portugal e que já é feito na Áustria. E que retira a enfermeira Teresa da experiência, substituindo-a por uma app. No nosso caso, a profissional de saúde continuou presente para supervisionar todo o processo, embora de forma não ativa. Porquê? Porque no dia em que experimentámos o autoteste, o Infarmed ainda não se tinha pronunciado sobre esta metodologia. Desta forma, garantimos que a amostra podia ser analisada em laboratório.

Simplificando o que lerá nos próximos parágrafos, esta solução implica fazer todos os passos descritos acima, mas sem a presença da enfermeira Teresa.

Sozinhos e como se fosse um unboxing de um gadget, começámos por abrir a caixa e, pegando no manual que está no topo, iniciámos a leituras das instruções. “O regresso ao normal”, surge em letras garrafais ao abrirmos o livrete. No topo, há um QR Code — um código reconhecido pelas câmaras dos telemóveis para abrir uma hiperligação direta a sites. Com a câmara do smartphone ligada, apontámo-la para a página e, com um toque, abrimos a webapp deste sistema — uma webapp é um programa que funciona como uma aplicação para telemóveis mas que utiliza apenas o navegador de internet. Caso haja problemas com este passo, também é possível ver o endereço a aceder que está no panfleto.

Com o método do autoteste é tudo feito sem o apoio de um profissional de saúde 10 fotos

Depois, com esta webapp aberta, tudo aquilo que foi feito pela enfermeira antes passa a ter de ser feito por nós, começando pelo registo dos dados — neste ponto, só tivemos dificuldade em colocar a morada, que não foi reconhecida inicialmente e obrigou-nos a repetir os passos.

Com atenção, fomos seguindo os passos até que, com a devida autorização concedida, ligámos a câmara traseira do telemóvel e fotografámos um documento de identificação — que pode ser um Cartão de Cidadão ou um Passaporte (utilizámos o Cartão de Cidadão). Além disso, como um scanner, apontámos a câmara para o código de barras no mesmo livrete para garantir que o teste não é trocado. Caso haja dificuldades com este passo é possível inserir número a número os dígitos referentes ao código de barras identificador. Com estas autenticações feitas, pudemos começar o processo de recolha.

Para este passo, a caixa de cartão do kit tem um orifício no qual podemos colocar o smartphone para nos filmarmos sem mãos. Com o telemóvel aí colocado, abrimos o frasquinho de soro fisiológico e esprememos o conteúdo para dentro da boca. Depois, carregámos no botão iniciar e o programa, enquanto nos filmava — para garantir que fazemos mesmo o teste –, mostrou um cronómetro que contou 75 segundos (mais 15 segundos de segurança em relação ao método com o profissional de saúde). Mais uma vez, bochechámos.

Após termos bochechado durante 75 segundos com a câmara sempre ligada, para a webapp nos filmar, expelimos o conteúdo por um canudo de cartão para o tubo de ensaio. Ou seja, exatamente como no primeiro teste. Como não tínhamos ajuda, este passo foi mais difícil e quase enchemos o frasco em demasia. Mesmo assim, foi possível fechar o frasco. Depois, com o lado do tubo da amostra com o código de barras virado para a câmara para confirmar que não fazíamos batota, fechámos o tubo com uma tampa encarnada e selámo-lo com um dos dois autocolantes que vêm no kit.

A parte de colarmos o autocolante no tubo não correu bem, tivemos algumas dificuldades. Confrontada com esta questão, a testFRWD assume que é um passo que vai mudar. Atualmente, a empresa fornece um selo redondo que não sela devidamente o tubo. Mesmo assim, e após alguma insistência, lá conseguimos que ficasse quase selado. O vídeo é automaticamente enviado para a testFRWD, para que possa garantir que não há nenhuma adulteração do teste.

E assim chegámos ao final da autocolheita com técnica PCR. Bastou pegar no tubo com a tampa encarnada, colocá-lo dentro de um tubo de transporte que também está incluído — está tudo numerado na caixa. Tubo de transporte bem fechado, selámos a caixa com o segundo autocolante de segurança fornecido. Neste caso, devido ao formato da caixa de cartão, não houve dificuldades.

Apesar de não ser tão tranquilizador como ter um enfermeiro a acompanhar o processo, esta opção pode ser uma solução para uma autotestagem mais económica. Porém, há pontos que podem ser melhorados (e não falamos só do formato dos selos). Neste caso, a enfermeira levou depois a colheita para laboratório, mas ainda não há certezas quanto à metodologia a adoptar caso a autocolheita comece a ser vendida por cá.

Estes testes são mesmo válidos? Infarmed diz que sim, mas não recomenda a sua utilização para diagnóstico

Desde que a testFRWD chegou a Portugal, com a ajuda da Glovo e da Innocrowd, já surgiram concorrentes: recentemente, a Uber, em parceria com a Unilabs, começou a vender este tipo de serviço. Porém, a versão da Uber não só exige a presença de um enfermeiro, como a colheita é feita com uma zaragatoa nasofaríngea, como explicou a Unilabs ao Observador. À semelhança da testFRWD, a Unilabs afirma que os testes ao domicilio “são sempre certificados pelas autoridades competentes, bem como por certificação externa de qualidade, estando a Unilabs em constante colaboração com a DGS e com o INSA no apoio à monitorização da pandemia e do controle de variantes”.

Questionada sobre a solução austríaca, fonte oficial do Infarmed explica ao Observador que “o ‘teste’ Covid-19 da ‘testFRWD’ é um kit para colheita de amostra, saliva, destinada a ser posteriormente analisada num laboratório”, o que significa que “estamos perante um dispositivo destinado a uma autocolheita e não perante um autoteste“. Por ostentar a marcação CE, dá “cumprimento assim à legislação europeia, possibilitando a sua livre circulação no mercado europeu”. Ou seja, o Infarmed não é obrigado a emitir uma autorização para que esteja disponível no mercado português, apenas tem de confirmar se tudo está correto quando existe uma marcação CE.