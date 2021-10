Acidente de Cabrita. GNR analisa roupa, papel higiénico e fragmentos biológicos para sustentar tese de que vítima não estava a trabalhar

Após as primeiras notícias, foram abertos dois inquéritos. Um por parte do Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora, no âmbito do qual se insere a investigação da GNR. E outro do INEM sobre a alegada demora do socorro. Ao fim de mais de quatro meses, nem um nem outro tiveram qualquer conclusão.

Recorde-se que a Brisa era responsável pela manutenção da estrada, tendo subcontratado a empresa Arquijardim, para a qual trabalhava Nuno Santos, de 43 anos.

Numa recente entrevista à SIC, a mulher de Nuno Santos sublinhou aquilo que considera serem as responsabilidades do ministro em tudo o que aconteceu e lembrou como o Ministério da Administração Interna, que tutela a GNR, se apressou a indicar uma conclusão para esta investigação: “O senhor ministro disse logo que foi o Nuno. Falei com os colegas e vi as roupas dele. Foi apanhado pelas costas. Não atravessaria a estrada assim”. “Isto é muito revoltante”, rematou ainda.